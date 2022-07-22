 Росія розширила перелік ″недружніх держав″ ще п′ятьма країнами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

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Новини

Росія розширила перелік "недружніх держав" ще п'ятьма країнами

Греція, Данія, Словенія, Хорватія і Словаччина, на думку російського уряду, "здійснюють недружні дії" щодо дипломатичних представництв країни за кордоном. Тому їх додали до переліку "недружніх держав" РФ.

Володимир Путін і Сергій Лавров

У березні на виконання доручення Путіна уряд РФ затвердив список "недружніх держав" із майже 50 країн

Росія розширила перелік "недружніх держав", додавши до нього Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину.

Як повідомляється в п'ятницю, 22 липня, на сайті уряду РФ, ці країни нібито "здійснюють недружні дії щодо російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном". У відповідь російський уряд запровадив обмеження чи навіть заборону щодо найму цими державами працівників до дипломатичних представництв на території РФ. За Грецією закріплений ліміт у 34 співробітника, за Данією - 20, за Словаччиною - 16, а Словенія та Хорватія не зможуть брати на роботу працівників.

Список "недружніх держав", до яких запроваджуються подібні заходи, уряд РФ затвердив у травні 2021 року. До нього віднесли США та Чехію. Сполученим Штатам заборонили наймати дипломатичних працівників у Росії, а "квоту" Чехії обмежили 19 особами.

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Війна в Україні: "Недружніх" до РФ держав стало близько 50

У березні на виконання доручення президента Росії Володимира Путіна уряд РФ затвердив список "недружніх держав", яких зобов'язали розраховуватись за російський газ у рублях.

"Недружніми" для Кремля стали ті країни, які запровадили проти Росії санкції через повномасштабне військове вторгнення до України. Йдеться про Україну, країни Європейського Союзу, Великобританію, Канаду, Японію та інші. Загалом до списку увійшли близько 50 країн.

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