 Росія нанесла ракетний удар по Одеському морпорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія нанесла ракетний удар по Одеському морпорту

Після підписання 22 липня угоди щодо розблокування експорту зерна, в тому числі з порту "Одеса", Росія нанесла по ньому 23 липня ракетний удар.

Одеський морпорт

Одеський морпорт (архівне фото)

Вдень у суботу, 23 липня, війська РФ нанесли ракетні удари по Одеському морському порту.

Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", порт атакували крилатими ракетами типу "Калібр". Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

У свою чергу народний депутат України, одесит Олексій Гончаренко повідомляє, що є постраждалі.

Угода про розблокування портів

22 липня Україна та Росія підписали в Стамбулі окремі угоди з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй про сприяння безпечному судноплавству для експорту зернових з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього строку.

Українські порти Чорного та Азовського морів заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів. Уряд закрив їхні акваторії з 27 лютого. В ООН неодноразово наголошували, що війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи та загрози посилення голоду, адже через блокаду РФ українських морських портів є серйозні перебої з експортом зерна. Як заявив 21 травня президент України Володимир Зеленський, в українських портах заблоковано 22 мільйони тонн продовольства.

Удари по містах України

Під ранок 23 липня в більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. В цей час ударів з боку РФ зазнали багато міст.

Зокрема, по Миколаєву росіяни вдарили шістьма ракетами протиповітряної оборони С-300, влучивши по околицях міста, але не завдавши шкоди життю цивільних.

Ракетний удар війська РФ нанесли і поблизу Запоріжжя, але постраждалих також немає.

Крім того, російська армія вдарила по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці на Донеччині.

По Кіровоградській області російські солдати випустили 13 ракет: вісім типу "Калібр" морського базування та п'ять  Х-22 з літака ТУ-22М3. Вони поцілили в інфраструктурні об'єкти поблизу Кропивницького - у військовий аеродром "Канатове" та в один з об'єктів "Укрзалізниці". Внаслідок ударів загинув один військовий та двоє охоронців трансформаторної підстанції, постраждали ще дев’ятеро військових.

Читайте також: Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

Дивитись відео 30:37

Михайло Подоляк про контрнаступ, Єрмака і переговори з Росією (22.07.2022)

Реклама

Докладно

Найновітніша модифікація німецького танка Леопард 2

Примара "Леопардів": Україні дадуть німецькі танки?

У Німеччині говорять про прямі поставки важкої зброї Україні. Найчастіше ЗМІ і політики згадують про танк "Леопард".  

В Україні з'явиться нова форма трудових відносин - договір з нефіксованим робочим часом

Ринок праці в Україні: фріланс виходить з "тіні"?

В Україні унормували фріланс як форму трудових відносин. Що зміниться тепер для роботодавців і фрілансерів?  