Росія нанесла ракетний удар по Одеському морпорту

Вдень у суботу, 23 липня, війська РФ нанесли ракетні удари по Одеському морському порту.

Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", порт атакували крилатими ракетами типу "Калібр". Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

У свою чергу народний депутат України, одесит Олексій Гончаренко повідомляє, що є постраждалі.

Угода про розблокування портів

22 липня Україна та Росія підписали в Стамбулі окремі угоди з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй про сприяння безпечному судноплавству для експорту зернових з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього строку.

Українські порти Чорного та Азовського морів заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів. Уряд закрив їхні акваторії з 27 лютого. В ООН неодноразово наголошували, що війна в Україні веде до глобальної продовольчої кризи та загрози посилення голоду, адже через блокаду РФ українських морських портів є серйозні перебої з експортом зерна. Як заявив 21 травня президент України Володимир Зеленський, в українських портах заблоковано 22 мільйони тонн продовольства.

Удари по містах України

Під ранок 23 липня в більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. В цей час ударів з боку РФ зазнали багато міст.

Зокрема, по Миколаєву росіяни вдарили шістьма ракетами протиповітряної оборони С-300, влучивши по околицях міста, але не завдавши шкоди життю цивільних.

Ракетний удар війська РФ нанесли і поблизу Запоріжжя, але постраждалих також немає.

Крім того, російська армія вдарила по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці на Донеччині.

По Кіровоградській області російські солдати випустили 13 ракет: вісім типу "Калібр" морського базування та п'ять Х-22 з літака ТУ-22М3. Вони поцілили в інфраструктурні об'єкти поблизу Кропивницького - у військовий аеродром "Канатове" та в один з об'єктів "Укрзалізниці". Внаслідок ударів загинув один військовий та двоє охоронців трансформаторної підстанції, постраждали ще дев’ятеро військових.

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