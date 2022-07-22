Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони (ППО) для наземних атак в Україні через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. Про це в п'ятницю, 22 липня, повідомляє військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті.

З кінця лютого РФ розгорнула поблизу України стратегічні системи ППО С-300 і С-400, які мають відносно невеликі боєголовки, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях. Пробити міцні конструкції такі ракети навряд зможуть, але існує висока ймовірність того, що вони не потраплять у ціль і спричинять жертви серед цивільного населення, адже вони не оптимізовані для наземних атак, зауважують розвідники.

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Можливий наступ РФ на Одесу наступного року

Тим часом американський Інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті повідомляє, що російські війська після виходу з оперативної паузи не змогли наростити темпи просування. Солдати РФ продовжують здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська і Бахмута, але досі не захопили жодної значної території. Аналітики вважають, що захопити Слов'янськ чи Бахмут російській армії не вдасться.

Водночас американське видання Foreign policy напередодні повідомило з посиланням на джерела, що офіційні особи на Заході вважають ймовірним ще один великий наступ РФ на Україну на початку наступного року. Його метою може бути Одеса - стратегічне портове місто, критично важливе для експорту зернових. Це дозволить захопити південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря. Втім, у матеріалі зазначається, що шанси на захоплення Одеси для росіян залишаються низькими, навіть якщо це й стане основним пріоритетом їхньої військової кампанії на наступному етапі війни.

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