 Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

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Новини

Через нестачу ракет РФ використовує ППО для наземних атак - розвідка

Британська розвідка повідомляє про нестачу спеціальних ударних ракет у РФ. Це може збільшити кількість жертв серед цивільного населення.

Вулиця Слов'янська після обстрілу армією РФ 19 липня

Вулиця Слов'янська після обстрілу армією РФ 19 липня

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони (ППО) для наземних атак в Україні через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. Про це в п'ятницю, 22 липня, повідомляє військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті.

З кінця лютого РФ розгорнула поблизу України стратегічні системи ППО С-300 і С-400, які мають відносно невеликі боєголовки, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях. Пробити міцні конструкції такі ракети навряд зможуть, але існує висока ймовірність того, що вони не потраплять у ціль і спричинять жертви серед цивільного населення, адже вони не оптимізовані для наземних атак, зауважують розвідники.

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Можливий наступ РФ на Одесу наступного року

Тим часом американський Інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті повідомляє, що російські війська після виходу з оперативної паузи не змогли наростити темпи просування. Солдати РФ продовжують здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська і Бахмута, але досі не захопили жодної значної території. Аналітики вважають, що захопити Слов'янськ чи Бахмут російській армії не вдасться.

Водночас американське видання Foreign policy напередодні повідомило з посиланням на джерела, що офіційні особи на Заході вважають ймовірним ще один великий наступ РФ на Україну на початку наступного року. Його метою може бути Одеса - стратегічне портове місто, критично важливе для експорту зернових. Це дозволить захопити південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від моря. Втім, у матеріалі зазначається, що шанси на захоплення Одеси для росіян залишаються низькими, навіть якщо це й стане основним пріоритетом їхньої військової кампанії на наступному етапі війни.

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