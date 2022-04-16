Поштова марка з "русскім воєнним кораблем" стала колекційною

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ... !", яку було випущено "Укрпоштою" 12 квітня, стала колекційною. Особливий ажіотаж вона викликала після потоплення у Чорному морі флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" - саме того "російського воєнного корабля", до якого зверталися українські прикордонники з острова Зміїний з фразою, яка вже стала крилатою.

Так, у п'ятницю, 15 квітня, в центрі Києва до Головпоштамту вишикувалася довга черга з сотень людей, які хотіли купити марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !". Вдень у п'ятницю усі марки було розпродано, утім, за словами гендиректора "Укрпошти", планується випуск ще мільйона екземплярів поштової марки.

Ілюстрацію до поштової марки намалював український художник Борис Грох, саме вона перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки. Загалом до "Укрпошти" надійшло понад 500 ескізів. На церемонію погашення марки запросили автора культової фрази - українського військового Романа Грибова.

14 квітня міноборони РФ повідомило про затоплення крейсера "Москва" після "пошкодження корпусу, отриманого під час пожежі від детонації боєзапасу". Причини вибухів на судні у російському відомстві не вказали. За день до цього в Збройних силах України заявили, що уразили корабель протикорабельними крилатими ракетами "Нептун".