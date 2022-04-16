 Поштова марка з ″русскім воєнним кораблем″ стала колекційною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2022

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Новини

Поштова марка з "русскім воєнним кораблем" стала колекційною

В "Укрпошті" заявили, що розпродали усі поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !". Українці стояли у довгих чергах, щоб купити марку.

Поштова марка Русскій воєнний корабль, іді ... !

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ... !", яку було випущено "Укрпоштою" 12 квітня, стала колекційною. Особливий ажіотаж вона викликала після потоплення у Чорному морі флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" - саме того "російського воєнного корабля", до якого зверталися українські прикордонники з острова Зміїний з фразою, яка вже стала крилатою.

Так, у п'ятницю, 15 квітня, в центрі Києва до Головпоштамту вишикувалася довга черга з сотень людей, які хотіли купити марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !". Вдень у п'ятницю усі марки було розпродано, утім, за словами гендиректора "Укрпошти", планується випуск ще мільйона екземплярів поштової марки. 

Ілюстрацію до поштової марки намалював український художник Борис Грох, саме вона перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки. Загалом до "Укрпошти" надійшло понад 500 ескізів. На церемонію погашення марки запросили автора культової фрази - українського військового Романа Грибова.

14 квітня міноборони РФ повідомило про затоплення крейсера "Москва" після "пошкодження корпусу, отриманого під час пожежі від детонації боєзапасу". Причини вибухів на судні у російському відомстві не вказали. За день до цього в Збройних силах України заявили, що уразили корабель протикорабельними крилатими ракетами "Нептун".

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