 Флагман ЧФ РФ крейсер ″Москва″ сильно пошкоджено - міноборони Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2022

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Новини

Флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" сильно пошкоджено - міноборони Росії

Причини "детонації боєзапасу" на крейсері "Москва" у міноборони РФ не повідомили. В Одесі тим часом повідомляють, що корабель було підбито українськими захисниками.

Крейсер Москва

Крейсер "Москва"

У міноборони Росії повідомили, що на флагмані Чорноморського флоту крейсері "Москва" здетонував боєзапас, внаслідок чого корабель отримав серйозні пошкодження.

"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйовано", - йдеться у повідомленні міноборони РФ у ніч на четвер, 14 квітня. Причини пожежі встановлюються, додали у відомстві.

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Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив про те, що крейсер ракетами "Нептун" пошкодили українські військові. "Ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень", - написав він у Telegram. Він нагадав, що цей крейсер - саме той корабель, до якого українські прикордонники на острові Зміїний зверталися з фразою, яка згодом стала крилатою.

Про пожежу на кораблі повідомив і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. В інтерв'ю Марку Фейгіну він іронічно зауважив, що з "Москвою" "трапилася якась неприємна несподіванка".

24 березня українські військові моряки повідомили про знищення великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" Чорноморського флоту РФ.

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