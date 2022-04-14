У міноборони РФ визнали, що крейсер "Москва" затонув

Флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" затонув, визнали у міноборони РФ.

"Під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - повідомили у відомстві ввечері у четвер, 14 квітня.

За інформацією російського міноборони, екіпаж крейсера було евакуйовано на кораблі ЧФ, що перебували в районі.

У четвер вдень міноборони РФ запевняло, що крейсер після пожежі "зберігає плавучість".

"Нептун" вразив "Москву"

Раніше Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило, що ПКР "Нептун" вразила у Чорноморській операційній зоні російський крейсер "Москва", який зазнав суттєвих пошкоджень. "Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути", - наголошується в повідомленні.

Цей крейсер - саме той "російський військовий корабель", до якого українські прикордонники на острові Зміїний на початку війни зверталися з фразою, яка згодом стала крилатою.

24 березня українські військові моряки повідомили про знищення великого десантного корабля (ВДК) "Орськ" Чорноморського флоту РФ.