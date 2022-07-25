Зеленський: Росія веде газову війну проти об'єднаної Європи

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 25 липня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія веде газову війну проти Європи і не має намірів відновлювати постачання газу європейським країнам. "Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі, навіть попри поступки щодо турбіни для "Північного потоку". Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактом. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи", - заявив президент у вечірньому відеозверненні. За його словами, росіянам байдуже, "що буде з людьми, як вони страждатимуть - від голоду через блокування портів, або від зимових холодів та бідності, або від окупації". "Це просто різні форми терору. І тому потрібно бити у відповідь, не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції, робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу і нафти, а й взагалі - від будь-якого експорту, який ще залишається, і максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, бо кожен такий зв'язок - це потенційний засіб тиску Росії", - вважає Зеленський. На його думку, газовий шантаж Росії, який щомісяця лише посилюється, "потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця". "І це можна насправді розглядати як стимул для того, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий", - переконаний президент України.

++21.24++

Спеціальний представник МЗС України щодо санкційної політики Олексій Макєєв у бесіді з виданням Politico закликав країни Євросоюзу запровадити особливий візовий режим для росіян. Громадяни РФ, які підтримують війну, "не повинні отримати доступу до вільного світу", вважає Макєєв. Серед його пропозицій - запровадження особливої ​​анкети для подання заявки на візу. Питання такої анкети: чи підтримують заявники оголошену Росією війну, чи скоювали вони чи їхні родичі воєнні злочини, чи відчувають вони повну чи часткову відповідальність за війну, пояснив представник МЗС України.

++21.06++

В Україну прибули перші британські ЗРК Stormer

Перша партія британських зенітно-ракетних комплексів Stormer уже прибула в Україну на фронт, повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй Facebook-сторінці в понеділок. "Перші шість ЗРК Stormer HVM прибули на фронт в Україну. Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км", - йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначають, що "невидимими" ці зенітно-ракетні комплекси називають через їхню особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Це робить Stormer в прямому сенсі невидимим для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.

++20.51++

РФ вдруге за вечір обстріляла село Велика Костромка у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області на своїй Facebook-сторінці у понеділок. "Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду Криворізького району. Зі ствольної артилерії поцілив по Великій Костромці. Через обстріл пошкоджені лінія електропередач, житловий будинок та господарчі споруди. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні. У ДСНС зазначають, що це вже другий ворожий обстріл Великої Костромки за вечір. Раніше ворог також пошкодив лінію електропередач, опору, зачепив трансформатор. Фахівці відновлюють світло на одній з вулиць.

++20.43++

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію біля прикордонного села Михальчина Слобода Чернігівської області, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. "Сьогодні, 25 липня, біля 19:00 росіяни обстріляли із "градів" територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів", - повідомив він на своєму Telegram-каналі. Інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється.

++20.39++

Німеччина має намір зміцнити співпрацю з Україною у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних на українській території під час війни. Необхідно розширити співпрацю з Федеральним управлінням кримінальної поліції, заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) під час відвідування Гостомеля під Києвом. У свою чергу німецький міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який також перебуває в Україні, анонсував "адміністративні консультації та допомогу" - наприклад, для українців, які втратили роботу через війну. Крім того, Німеччина хоче допомогти Україні на шляху до Європейського Союзу та "поетапно консультувати з питань ухвалення європейського законодавства, наприклад, у сфері ринку праці та соціальної політики", додав він.

++20.07++

Президент Гватемали висловив підтримку українцям та президенту Зеленському

Гватемала підтримує український народ і президента України Володимира Зеленського, заявив президент країни Алехандро Джамматтеї. "Ми дуже відчуваємо біль українського народу. Ми змогли сьогодні відвідати міста на околицях Києва, де відбувалися жахливі події. Ми в Гватемалі з українським народом, який сміливо захищався, і ми солідарні з тими сім'ями, які були жертвами цих жахливих злочинів, сім'ями, які зазнали великих втрат через цю несправедливу війну", - сказав він на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.

Джамматтеї також додав, що Гватемала вже підняла свій голос в цій війні й не спостерігатиме пасивно. "Ми починаємо дипломатичний наступ. Ми повинні в ООН захищати мир", - заявив очільник держави.

В свою чергу президент України повідомив про скасування візового режиму між країнами. "Радий повідомити, що в межах візиту було укладено міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Упевнений, що це тільки сприятиме розвитку бізнесу та соціальних зв'язків між нашими країнами та народами", - заявив Зеленський.

++19.42++

Штурмовий літак Су-25 російських окупантів збито силами протиповітряної оборони у понеділок, повідомляється на сторінці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади у Facebook. "Закінчуємо день хорошими новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грак) вирушив у пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!", - йдеться у повідомленні. Раніше у понеділок у бригаді повідомили також про збиття з ПЗРК російського бойового вертольоту Ка-52.

++19.13++

Російські окупанти здійснили спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку, утім, отримали жорстку відсіч від українських підрозділів та відійшли. Про це у вечірньому зведенні у понеділок повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Також на цьому напрямку росіяни обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного, а біля Григорівки і Серебрянки задіяли авіацію.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії на напрямках Клинове - Покровське та Володимирівка - Покровське, але зазнали втрат та відійшли. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи окупантів мають частковий успіх.

Тривають обстріли численних українських населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Південнобузькому напрямках. "Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами", - стверджують у генштабі ЗСУ.

++18.53++

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Віктора Хоренка. Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

++18.45++

Український освітній хаб запрацював у Варшаві, повідомляють у міністерстві освіти і науки України. "Основна місія мережі таких хабів за кордоном - дати можливість українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найбільш затребувані навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово виїхали за кордон", - йдеться у повідомленні пресслужби міносвіти. На базі освітнього хаба у Польщі здійснюватиметься навчання також і громадян України, які перебувають в інших країнах: у Румунії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Чехії, Болгарії, Литві, Латвії, Естонії, Туреччині, США, Канаді та Великобританії.

++18.29++

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова обговорювати можливість надання Україні 11 винищувачів МіГ-29, повідомляє AP. "Рішення ще не ухвалено, жодних обговорень поки що не відбувається, але ми готові розглянути це пізніше", - сказав Надь під час візиту до Братислави його британського колеги Бена Воллеса.

За словами міністра, надання військових літаків Україні вимагатиме ширшої дискусії з союзниками щодо наслідків такої доставки: "Але політично так, я можу сказати, що є позитивне ставлення до допомоги українцям з Мі-29".

Він зазначив, що ці винищувачі повинні бути зняті з експлуатації, "швидше за все", в кінці серпня. Словаччина раніше вже вела переговори з Чехією та Польщею щодо патрулювання цими країнами повітряного простору з початку вересня.

++18.00++

Прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня скоротиться до 20 відсотків від його потужності, повідомив у понеділок "Газпром". Рішення було ухвалено через зупинення експлуатації ще одного газотурбінного двигуна Siemens "у зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту". Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40 відсотків від своєї потужності.

ЄІБ виділив 1,6 мільярда євро для України

++17.28++

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) за підтримки бюджету ЄС затвердив фінансування України у розмірі 1,59 мільярда євро, з яких один мільярд буде надано негайно, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Це сприятиме збереженню або відновленню функціонування інфраструктури та основних послуг, зокрема й ремонту пошкодженої критичної інфраструктури. Фінансування також зміцнить стійкість України та допоможе зберегти економічну стабільність країни", - зазначила глава ЄК у повідомленні у linkedin. За її словами, це фінансування також підтримає майбутні енергетичні, транспортні та освітні проєкти.

++16.51++

У найближчі два-три тижні у Харкові біля зупинок громадського транспорту почнуть монтувати залізобетонні конструкції, де можна буде перечекати артобстріл або повітряну тривогу, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу", - написав Терехов у Telegram. Він зазначив, що такі конструкції використовуються та добре зарекомендували себе в Ізраїлі.

++16.30++

Артилеристи Збройних сил України знищили 50 ворожих складів із боєприпасами за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомив у понеділок міністр оборони Олексій Резніков в ефірі всеукраїнського телемарафону."HIMARS наші артилеристи використовують дуже філігранно, працюють, як хірург зі скальпелем. Був звіт наших колег, і вони, по-суті, своєю інформацією із супутників підтвердили нашу інформацію про кількість знищених складів боєприпасів орків (росіян. - Ред.), кількість командних пунктів. Йдеться про півсотні об'єктів, тільки тих, де зберігаються боєприпаси", - розповів він.

++16.13++

На Волині у понеділок українські військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий і поранені. "На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - повідомив голова Волинської обладміністрації Юрій Погуляйко у Facebook.

++15.45++

У полоні у російських окупантів наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя, а за 5 місяців, що минули з початку повномасштабної війни, там побували понад 500 містян, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. "За попередньою оцінкою, у полоні окупантів на сьогодні перебувають понад 50 осіб (із Мелітополя - Ред.). А за всі 5 місяців повномасштабної війни у полоні побували понад 500 осіб", - сказав Федоров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Водночас він уточнив, що точних даних про те, скільки мелітопольців перебувають у полоні, немає, оскільки не всі викрадені загарбниками особи потрапляють до статистики. Він додав, що в полоні на мелітопольців чекають "нелюдські умови тримання". "Це тортури, це катування: я це бачив, чув і знаю з власного досвіду", - підсумував мер.

У мінінфраструктури анонсують цього тижня початок експорту зерна

++15.26++

Міністерство інфраструктури України планує розпочати рух суден із портів країни цього тижня у рамках підписаної 22 липня у Стамбулі Ініциативи щодо експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом, заявив глава відомства Олександр Кубраков у понеділок. "У Стамбулі протягом найближчих двох днів буде розроблено внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу", - повідомив Кубраков. Він зазначив, що діяльність координаційного центру полягає у нагляді та координації функціонування гуманітарного коридору, але не поширюється на територіальні води України. "У територіальних водах України винятково українська влада має компетенції адмініструвати та забезпечувати всі процеси", - наголосив міністр. Він знову зазначив, що відкриття портів приноситиме Україні додатково близько одного мільярда доларів.

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++15.10++

За період воєнного стану звільнено 8479 державних службовців, повідомляє у понеділок Національне агентство з питань державної служби (НАДС). "Фактична кількість працюючих державних службовців - 168140 осіб. З них понад 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч – дистанційно, понад 18 тисяч – перебувають у простої та майже 7 тисяч у відпустці без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні пресслужби НАДС. Також у відомстві зазначили, що, починаючи з 24 лютого 7110 держслужбовців виїхало за кордон (з них 6739 жінок), а 3568 держслужбовців проходять службу у Збройних силах України.

++15.00++

Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї відвідав Київщину. "Бородянка, Буча, Ірпінь - ці населені пункти також стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців. Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ", - повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

++14.24++

Євробачення-2023 проведуть у Великобританії від імені України

Як повідомляє "Суспільне", Європейська мовна спілка та телекомпанія BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великобританії від імені української телерадіокомпанії Суспільне мовлення. BBC брала на себе зобов'язання проводити конкурс замість країн-переможниць вже чотири рази. В Європейській мовній спілці кажуть, що на конкурсі в 2023 році телекомпанія гарантує, що Україна буде відзначена та представлена протягом усієї події. Представники Суспільного співпрацюватимуть з BBC, щоби розробити та впровадити українські елементи в шоу.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон написав у Twitter, що його країна влаштує фантастичний конкурс від імені України.

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++14.02++

Міністр оборони України проти вручення повісток як покарання за порушення

Міністр оборони України Олексій Резніков запевняє, що проблем з мобілізацією в країні немає. "У нас заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то у певних особливих спеціалізаціях. Наприклад, є програма підготовки наших вояків у Великобританії. Звісно, для таких відряджень, для підготовки, можуть шукатися додаткові фахівці, бажано зі знанням англійської мови. Але казати, що масово у нас є провали по мобілізації, такого немає", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Резніков зауважив, що вручення чоловікам повісток не тотожне мобілізації. "Звісно, територіальні центри комплектації продовжують працювати. Коли дається повістка, йдеться не про мобілізацію. Йдеться про те, що деякі люди змушено переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти в центр комплектації, показати документ і перевірити, чи він на обліку. Ті вручення - це в першу чергу наведення ладу", - пояснив він.

Міністр оборони виступив категорично проти вручення повісток у якості покарання за якісь порушення. "Так, деякі представники центрів комплектації ведуть себе за старим форматом. Я категорично заперечую ідею, коли повістки вручають за порушення ДТП, в ресторані чи ще десь. Це абсолютно неправильно, це дискредитація, і цього не повинно бути", - наголосив він.

++13.31++

Україна отримала від Німеччини перші три "Гепарди"

Gepard

Збройні сили України отримали від Німеччини перші три самохідні зенітні самохідні установки Gepard, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"Поки від Німеччини, можу вже повідомити, сьогодні офіційно зайшли перші три "Гепарди". До них нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 "Гепардів". Три сьогодні вже заїхали в Україну і вони сьогодні вже в розпорядженні України", - сказав він.

Читайте детальніше: Україна отримала від Німеччини перші три "Гепарди"

++13.03++

Від початку війни в Україні в Центральному реєстрі іноземців у Німеччині зареєструвалися понад 915 тисяч біженців, із яких понад 890 тисяч - громадяни України. Реальна кількість може бути ще більшою, адже українці можуть в'їжджати до Німеччини зі своїми документами без необхідності оформляти їх. Наприклад, ті, хто живе у друзів чи родичів і не звертається за державною допомогою, не фігурують в офіційній статистиці.

Серед біженців з України, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців, майже дві третини (65,7 відсотка) становлять дівчата та жінки. Серед дорослих три чверті (75,6 відсотка) становлять жінки та 23,9 відсотка - чоловіки. 7,5 відсотка українських біженців - старші 64 років.

++12.43++

Після удару російської армії по Одеському морському порту США разом із Україною розробляють "план Б", спрямований на розблокування експорту українського зерна. Він включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також налаштування залізничних систем так, аби вони краще відповідали європейським і експорт міг рухатися швидше, повідомляє американська медіакомпанія CNN із посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Представник агентства наголосив, що треба враховувати різні непередбачувані обставини, оскільки президенту РФ Володимиру Путіну довіряти не можна.

++12.12++

Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслана Демченка. Відповідний указ від 25 липня опублікований на сайті президента.

++11.45++

ЄС націлений на цілковиту незалежність від газу з РФ до 2028

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає, що через ненадійність РФ як постачальника споживання російського газу має скоротитися в Європейському Союзі так, аби до березня 2023 року економія склала 15 відсотків.

Газовий лічильник у Німеччині (ілюстративне фото)

Вона наголосила, що навіть ті європейські країни, які не залежать від російського газу, мають бути солідарними з тими, які змушені скорочувати споживання через загрозу відключення. Так фон дер Ляєн відповіла на критику низкою країн ЄС, зокрема Іспанією та Португалією, запропонованого Єврокомісією плану скорочення споживання на 15 відсотків всіма державами-членами.

"Нашою головною ціллю лишається цілковита незалежність від імпорту російського газу в Європу не пізніше 2027 року", - сказала вона в інтерв'ю агентству dpa.

Читайте детальніше: У ЄС хочуть повністю позбутися залежності від газу з Росії до 2028 року

++11.11++

До України прибули двоє німецьких міністрів

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) перебувають з візитом в Україні, повідомляє Spiegel. Вони вже відвідали Ірпінь на Київщині, що постраждав весною від тимчасової російської окупації, та планують в Києві низку зустрічей з українською владою.

++10.47++

Україна отримала від Польщі танки PT-91 Twardy

Україна отримала від Польщі танки PT-91 Twardy. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Кількість він не назвав. Ці танки - модернізація радянських Т-72.

++10.15++

Кіссінджер застеріг від територіальних поступок Росії

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер закликав Захід та Україну в ході можливих переговорів з Росією не поступатися територіями, окупованими після початку повномасштабної війни.

Генрі Кіссінджер

"У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися за жодних обставин. Здача української території не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території", - сказав він в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Попередня заява Кіссінджера про території України викликала гостру критику української влади.

Читайте докладніше: Кіссінджер застеріг від територіальних поступок Росії

++09.47++

Російські командири зіткнулися з дилемою - чи посилювати наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. За її даними, бої на Донбасі та в Херсонській області не приносять результату для російських військ. 18 липня британські розвідники виявили російський завод з ремонту та відновлення військової техніки поблизу населеного пункту Барвінок Білгородської області РФ за 10 км від кордону з Україною. За їхньою інформацією, на заводі щонайменше 300 пошкоджених машин, серед яких бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки. Крім явних кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні, зазначається у зведенні.

++09.16++

Вночі у Миколаєві пролунала серія вибухів. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, відомо про потрапляння у поля на території прилеглих сіл. Детальніша інформація уточнюється.

Також уночі РФ ударила по школі та будинку культури Чугуєва на Харківщині. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що в одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Минулої доби у селі Кулинич загинув тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

++08.48++

Деякі країни Європейського Союзу хочуть домогтися винятків із планів Європейської комісії щодо обов'язкового зниження споживання природного газу, повідомляє газета Financial Times із посиланням на проєкт документа, що обговорюється.

20 липня Брюссель запропонував країнам ЄС із наступного місяця добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків. Під час обговорень кілька держав заявили, що обмеження мають враховувати рівень залежності кожної країни від російського газу. Крім того, пропонується зробити винятки для тих країн, які можуть постачати газ іншим державам. Від жорстких обмежень можуть звільнити деякі галузі, які вважаються критично важливими для єдиного ринку ЄС.

++08.20++

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровщину, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. В Нікопольському районі постраждала 10-річна дівчинка.

++07.49++

Збройні сили України відбили спроби штурму РФ у напрямках Берестове - Івано-Дар'ївка, Верхньокам'янка - Івано-Дар'ївка та Вершина - Луганське, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Наступ російських військ триває неподалік Спірного та в напрямку Миронівське - Луганське, де продовжуються бойові дії.

Солдати РФ завдали авіаударів неподалік території Вуглегірської ТЕС, а також Соледара, Покровського, Григорівки, Серебрянки, Веселого та Полтавки на Донеччині. Під вогнем авіації РФ опинилась і територія біля Прудянки, Петрівки, Явірського Харківської області та Білогірки Херсонської області.

Під вогнем російської артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків опинилися населенні пункти Харківщини, Сумщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.

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Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

Інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля, пише газета Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center. Зазначається, що Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році.

Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в Росію понад 30 мільярдів доларів. Відсутність інвестицій FT пов'язує з небажанням Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією, але припускає, що воно може бути тимчасовим.

Читайте детальніше: Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"