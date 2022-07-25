 ″Проти змішування рас″: Віктор Орбан потрапив у черговий скандал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2022

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Новини

"Проти змішування рас": Віктор Орбан потрапив у черговий скандал

Прем'єр-міністр Угорщини спричинив шквал критики через заяву про змішування європейських і неєвропейських рас. На його думку, країни, де це відбувається, більше не є націями.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас, чим спричинив хвилю обурення опозиційних партій та європейських політиків. Про це 24 липня повідомила британська газета The Guardian.

"Ми (угорці. - Ред.) не є змішаною расою… і ми не хочемо ставати змішаною расою", - заявив Орбан під час промови в румунському Бейле-Тушнад 23 липня. На його думку, країни, де відбувається "змішування" європейців і неєвропейців, "більше не є націями".

У Бейле-Тушнад Орбан щороку виступає з ідеологічними промовами. Саме там у 2014 році він вперше заявив, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині. Як зазначає видання, цього року Орбан виголосив там "апокаліптичний спіч", у якому говорив про занепад Заходу і пророкував "десятиліття небезпек, невизначеності та війни". Крім того, у промові угорський прем'єр назвав демографію, міграцію та гендер головними полями битви майбутнього. Як раз в цей день у Будапешті пройшов ЛГБТ-марш.

Прайд у Будапешті

Плакат із зображенням Орбана на прайді в Будапешті 23 липня

Орбан: Захід продовжує війну в Україні

Орбан також різко розкритикував західну військову підтримку України. "Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни просуватимуть лінію фронту. Те, що ми робимо, - ми подовжуємо війну", - сказав він.

На його думку, Захід має не сподіватися на перемогу України, а займатися посередництвом у мирній угоді. "Ми повинні бути не на боці Росії чи України, а між ними", - зазначив Орбан, додавши, що політика санкцій проти Росії не спрацювала.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав заяви Орбана "класичним прикладом російської пропаганди".

Ультраправі погляди та прихильність до Путіна

Орбан давно відомий консервативністю та радикальністю поглядів. Після кризи біженців у 2015 році ультраправа антиміграційна риторика стала основою його політики, зауважує Guardian.

Також Орбана критикують правозахисники за ставлення до ЛГБТ-спільноти. У 2021 році в Угорщині набув чинності закон, що забороняє доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх. Через це 15 липня Європейська комісія подала на Угорщину позов до Європейського суду з прав людини.

Крім того, Guardian звертає увагу на приязні стосунки Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним. Напередодні повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну у лютому він провів п'ять годин у Москві за бесідою з очільником Кремля. Також, за даними ЗМІ, Орбан просив Київ надати докази того, що різанина в Бучі не була інсценуванням. 

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