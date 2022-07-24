У Будапешті на марш захисту прав ЛГБТ прийшли тисячі людей

Через рік після ухвалення в Угорщині закону, який називають дискримінаційним, тисячі угорців вийшли на марш захисту прав ЛГБТ у Будапешті.

Яскраво вдягнені люди пройшли 23 липня вулицями біля Дунаю з райдужними парасольками та прапорами і гігантським банером у вигляді серця.

Учасники, серед яких були іноземні дипломати, засудили ухвалений в 2021 році закон, що забороняє доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх.

Прайд у Будапешті 23 липня

На одному з численних мостів міста протестувальники проти прайду вивісили банер, на якому гомосексуалізм порівнюється з педофілією.

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Єврокомісія проти Орбана

Закон забороняє неповнолітнім доступ до книг і фільмів із зображенням сексуальності, що відхиляється від гетеро. Крім того, він забороняє рекламу, в якій гомосексуали чи транссексуали зображуються як норма.

Закон ухвалили нібито для боротьби з сексуальними злочинами проти дітей. Водночас у Європі він викликав обурення. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала його "ганьбою". 15 липня Єврокомісія подала на Угорщину позов до Європейського суду через цей закон за обмеження прав представників ЛГБТ-спільноти.

Ультраконсервативний прем'єр-міністр Віктор Орбан, чия країна вже певний час перебуває під прицілом Брюсселя через нападки на верховенство права, наполягає, що закон не є гомофобним і спрямований на "захист прав дітей". У день проведення в Будапешті прайду він був у Румунії, де підтвердив позицію уряду. "Батько - це чоловік, мати - це жінка. Залиште наших дітей у спокої", - цитує Орбана AFP і додає, що він відкинув "західні нісенітниці" навколо цього питання.

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