У Будапешті на марш захисту прав ЛГБТ прийшли тисячі людей

Через рік після ухвалення в Угорщині закону, який називають дискримінаційним, тисячі угорців вийшли на марш захисту прав ЛГБТ у Будапешті.
Яскраво вдягнені люди пройшли 23 липня вулицями біля Дунаю з райдужними парасольками та прапорами і гігантським банером у вигляді серця.
Учасники, серед яких були іноземні дипломати, засудили ухвалений в 2021 році закон, що забороняє доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх.
Прайд у Будапешті 23 липня
На одному з численних мостів міста протестувальники проти прайду вивісили банер, на якому гомосексуалізм порівнюється з педофілією.
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Єврокомісія проти Орбана
Закон забороняє неповнолітнім доступ до книг і фільмів із зображенням сексуальності, що відхиляється від гетеро. Крім того, він забороняє рекламу, в якій гомосексуали чи транссексуали зображуються як норма.
Закон ухвалили нібито для боротьби з сексуальними злочинами проти дітей. Водночас у Європі він викликав обурення. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала його "ганьбою". 15 липня Єврокомісія подала на Угорщину позов до Європейського суду через цей закон за обмеження прав представників ЛГБТ-спільноти.
Ультраконсервативний прем'єр-міністр Віктор Орбан, чия країна вже певний час перебуває під прицілом Брюсселя через нападки на верховенство права, наполягає, що закон не є гомофобним і спрямований на "захист прав дітей". У день проведення в Будапешті прайду він був у Румунії, де підтвердив позицію уряду. "Батько - це чоловік, мати - це жінка. Залиште наших дітей у спокої", - цитує Орбана AFP і додає, що він відкинув "західні нісенітниці" навколо цього питання.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Кохання під веселковим прапором
Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Камінг-аут
Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Найбільший прайд у світі
Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство
Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!
Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Костюмований прайд у Мехіко
На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій
Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві
У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Проти спротиву
Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Скорбота замість святкування в Осло
В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.
Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня