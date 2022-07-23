Орбан закликав до нової стратегії ЄС щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає розробити нову стратегію Європейського Союзу у зв'язку з війною в Україні. Вжиті проти Росії заходи не спрацюють, заявив він у суботу, 23 липня, у своєму виступі під час візиту до Румунії. Орбан вважає, що нова стратегія має бути направлена на мирні переговори із РФ.

"Ми сидимо в машині, у якій проколоті всі чотири колеса"

Глава угорського уряду розкритикував Захід за ігнорування заяв Росії з безпекових питань, зроблених напередодні війни проти України, яку розв'язав Кремль. "Із президентом США (Дональдом. - ред.) Трампом і канцлером Німеччини (Ангелою. - ред.) Меркель (Angela Merkel) цієї війни ніколи не сталося б", - заявив він у ході виступу в румунському курортному місті Беїле-Тушнад.

Як зазначив у своїй промові угорський прем'єр, стратегія Заходу щодо України тримається на чотирьох стовпах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять РФ і дестабілізують її лідерство, штрафні заходи нашкодять Росії більше, ніж Європі, а світова спільнота підтримає позицію Європи.

За словами Орбана, ця стратегія провалилася, оскільки уряди в Європі "руйнуються, як кісточки доміно", а ціни на енергоносії стрибнули. "Ми сидимо в машині, у якій проколоті всі чотири колеса: абсолютно ясно, що так війну не виграти", - заявив Орбан своїм прихильникам. Він зазначив, що російська армія "має асиметричну перевагу".

Як заявив Орбан, загроза економічної рецесії нависла над усією Європою і також несе ризики для економіки Угорщини. У зв'язку з цим він нагадав про прогнози аналітиків, які попереджають, що наступного року зростання ВВП сповільниться приблизно до 2,5 відсотка. "Ми маємо досягти нової угоди з Європейським Союзом, ці переговори про фінансування ведуться, і ми прийдемо до угоди", - наголосив він.

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Відповідь Києва

На виступ Орбана оперативно відреагували в українському МЗС. Речник міністерства Олег Ніколенко назвав слова угорського прем'єра про неефективність санкцій "класичним прикладом російської пропаганди".

"Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації", - написав Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС України стверджує: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії. "РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах", - запевняє він.

На думку Ніколенко стратегія Європи має базуватися на "спільних рішучих діях та єдності", які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за злочини.

Давній конфлікт Будапешта із Брюсселем

Орбан, який очолює уряд Угорщини з 2010 року, перебуває у конфлікті з Брюсселем, який критикує Угорщину за заяви про неприпустимість верховенства законодавства Європейського Союзу над національними законами країн-членів ЄС. Наразі щодо Угорщини в Євросоюзі ведеться кілька дисциплінарних процедур, у тому числі за порушення верховенства європейського закону, що може призвести до відкликання фінансування ЄС.

Крім цього, угорського прем'єра піддають жорсткій критиці правозахисникиза своє ставлення до ЛГБТ-спільноти. Так, у 2021 році в Угорщині набув чинності закон, який забороняє та обмежує доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх.

Регіон компактного проживання етнічних угорців

Румунські націоналісти спробували зірвати виступ Орбана. "Трансільванія назавжди залишиться румунською землею!" – скандували вони. Протестувальників затримала румунська поліція.

Беїле-Тушнад розташований у районі компактного проживання угорців у Трансільванії. До 1918 року цей регіон належав Австро-Угорщині. Вже понад три десятиліття партія "ФІДЕС- Угорський громадянський союз" організовує у Беїле-Тушнаді літню академію. Орбан, який є одним із засновників "ФІДЕС", традиційно проголошує там промову.