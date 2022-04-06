ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права

ЄС готується вперше застосувати свій механізм верховенства права. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leien) оголосила у вівторок, 5 квітня, про вжиття заходів проти Угорщини у зв'язку з порушенням принципів правової держави. Механізм дає змогу скоротити виплати країні з бюджету Євросоюзу.

"Йдеться про корупцію", - заявила Урсула фон дер Ляйєн та продемонструвавши депутатам Європарламенту лист Єврокомісії владі Угорщини. Брюссель звинувачує уряд Віктора Орбана у тому, що він дозволяє фондам ЄС "витікати темними каналами". Глава Єврокомісії не стала докладно говорити про зміст листа до Будапешта.

В уряді Угорщини у відповідь заявили, що Брюссель помиляється. Керівник канцелярії прем'єр-міністра Гергель Гуляш закликав Єврокомісію "не карати угорських виборців за те, що вони не висловили думку, яка відповідає смакам Брюсселя, на недільних виборах, на яких явно перемогла правляча партія". Партія Орбана "ФІДЕС - Угорський громадянський союз", яка править країною вже 12 років, 3 квітня перемогла на парламентських виборах в Угорщині.

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Скорочення фінансування ЄС

Механізм верховенства закону ЄС діє з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим державам, у яких існує загроза нецільового використання грошей через порушення принципу верховенства закону. Польща та Угорщина, побоюючись, що цей інструмент може бути застосований проти них, у березні 2021 року подали скарги до механізму верховенства права до суду в Люксембурзі. Проте суд їх відхилив.

Критики угорського прем'єра дорікають йому за те, що за час свого правління він підірвав демократичні інститути в країні, обмежив свободу ЗМІ та незалежність органів юстиції. Єврокомісія відмовляється виділяти Угорщині гроші з фонду для ліквідації наслідків пандемії COVID-19, оскільки Орбан досі не надав достовірних гарантій їхнього коректного витрачання.