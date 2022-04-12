СОТ: війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

Війна Росії проти України може знизити зростання світової економіки цього року на 1,3 відсотка. Про це йдеться в аналізі наслідків війни для торгівлі, проведеному Світовою організацією торгівлі (СОТ). Він опублікований у вівторок, 12 квітня, напередодні презентації щорічного прогнозу щодо світової торгівлі.

Як випливає з модельних розрахунків, глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2022 році зросте лише на 3,1 - 3,7 відсотка. Причинами, як вказали в організації, стане зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також спад експорту з Росії та України. "Бідні країни зазнають найбільших ризиків через війну, тому що вони витрачають більшу частину свого доходу на їжу на відміну від багатших країн. Це може мати наслідки для політичної стабільності", - йдеться у повідомленні. Торік у жовтні СОТ прогнозувала зростання світової торгівлі на 4,7 відсотка.

Йдеться не лише про зниження експорту енергоресурсів, зерна та соняшникової олії з РФ та України. Як зазначається у дослідженні, Росія - один із головних постачальників паладію та родію, необхідних для виробництва каталітичних нейтралізаторів вихлопних газів в автомобілях. Україна, у свою чергу, забезпечує індустрію напівпровідників неоном. "Європа як основний покупець експортних товарів із Росії та України найбільшою мірою відчує на собі економічні наслідки" війни, зазначили у СОТ.

В організації попередили про негативні ефекти в тому випадку, якщо світова економіка розпадеться на торгові блоки і країни знову почнуть більше покладатися на власне виробництво. Це знизить конкуренцію і може призвести до особливо негативних наслідків для країн з перехідною економікою, що розвиваються, йдеться в дослідженні.

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Падіння ВВП України через війну

Раніше міністерство економіки України прогнозувало падіння ВВП України на 16 відсотків у першому кварталі цього року. Загальнорічне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків через війну. Найбільше страждають ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

Водночас Світовий банк прогнозує падіння економіки України через війну на 45,1 відсотка за підсумками року. Зазначається, що блокування Росією українських морських портів призвело до скорочення експорту вдвічі, а експорту зерна - на 90 відсотків.

Нагадаємо, що німецький експерт у галузі аграрної економіки, професор Боннського університету Матін Каїм вважає, що війна Росії проти України може спричинити голод, від якого постраждає до 100 мільйонів осіб.