 Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2022

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Новини

Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки

Втрати ВВП України у першому кварталі міністерство економіки оцінює в 16 відсотків. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота.

Зруйноване місто Ірпінь

Зруйноване місто Ірпінь

Міністерство економіки прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 16 відсотків у першому кварталі цього року. Загальнорічне падіння економіки може сягнути 40 відсотків, повідомило міністерство в ніч на суботу, 2 квітня.

Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. "Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами”, - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що протягом останніх 10 днів економіка "почала оживати". "Бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну", - пояснив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Мінекономіки визначило пріоритетні галузі, які потребують найбільшої підтримки під час війни. Особливу увагу надаватимуть підтримці галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави. Йдеться про: сільське господарство; виробництво продуктів харчування; роздрібну торгівлю; комунальні та енергетичні послуги; виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що збитки української енергетики від війни склали два мільярди доларів. Тим часом міністр інфраструктури України Олександр Кубраков оцінює втрати для транспортної інфраструктури (мости, дороги, аеропорти) в понад 10 мільярдів доларів.

Якщо говорити про загальні економічні наслідки від російського вторгнення, то прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує збитки України від війни у трильйон доларів. За його словами, вже зараз прямі інфраструктурні збитки вже склали 120 мільярдів доларів, з військовою інфраструктурою - 270. Інші складові втрат, за його словами, - падіння ВВП і збитки внаслідок його зменшення в перспективі.

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