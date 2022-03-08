 Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков оцінив шкоду, завдану війною транспортній інфраструктурі України. На думку урядовця, більшість об'єктів вдасться відновити за рік.

Житомирщина після авіаударів РФ, фото 7 березня 2022 року

Житомирщина після авіаударів РФ, фото 7 березня 2022 року

Збитки, завдані війною транспортній інфраструктурі України, становлять понад 10 мільярдів доларів (близько 9,2 мільярда євро). Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада в понеділок, 7 березня.

За його словами, станом на кінець минулого тижня збитки від російської агресії виключно для транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) перевищили 10 мільярдів доларів США.

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Відновлення інфраструктури займе до двох років

"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша - Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно", - заявив Кубраков.

Він переконаний, що більшість об’єктів буде відновлено за рік, а найскладніші та найбільші комплекси - "це максимум до двох років". "Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", - запевнив міністр.

Раніше міністр повідомляв на своїй сторінці у Facebook про досягнуті домовленості з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем щодо відновлення транспортної інфраструктури України після закінчення війни.

Воєнне вторгнення Росії в Україну триває тринадцятий день. Весь цей час війська обстрілюють об'єкти цивільної і військової інфраструктури з важких озброєнь.

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