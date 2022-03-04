 Дванадцятий день війни в Україні: головні події | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.03.2022

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Україна

Дванадцятий день війни в Україні: головні події

Російські війська продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів.

Евакуація людей з Ірпеня, 7 березня 2022 року

Евакуація людей з Ірпеня, 7 березня 2022 року

На 12-й день воєнного вторгнення РФ в Україну у понеділок, 7 березня, продовжилися удари по населених пунктах у багатьох регіонах. Українська армія та загони територіальної чинили чинять опір. За даними ООН, з початку війни в Україні загинуло 406 мирних жителів, серед них - 27 дітей. Ще 801 особа отримала поранення, у тому числі 42 дитини.

Обстріл Харкова

Вночі російська армія, за даними AFP, продовжила завдавати повітряних ударів по Харкову, другому за величиною місту України. За інформацією агентства, під обстріл потрапили, зокрема, спортивний комплекс одного з університетів та інші цивільні об'єкти. Внаслідок вибухів також було значно пошкоджено нещодавно відремонтовану будівлю Харківського апеляційного суду. Місто Ізюм Харківської області, за словами місцевої влади, перебуває у стані гуманітарної катастрофи.

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Вранці російські підрозділи завдали ракетного удару на Одещині, повідомив представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, атаку було здійснено з моря по критичній інфраструктурі села Тузли Білгород-Дністровського району.

Спроба захоплення аеропорту в Миколаєві

Удень українська сторона заявила, що російські військовослужбовці зайшли на територію аеропорту в Миколаєві. Однак через дві години голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оголосив, що об'єкт вдалося повернути під контроль України.

У Києві також повідомили про звільнення міста Чугуїв Харківської області та знищення 30 російських вертольотів на аеродромі "Чорнобаївка" поблизу Херсона. Міністерство оборони РФ заявило про знищення 2396 об'єктів військової інфраструктури України з початку воєнних дій у цій країні.

У ранковій заяві Генштабу Збройних сил України зазначалося, що крім Харкова війська РФ зосереджують зусилля на оточенні Києва, Чернігова, Сум та Миколаєва. Крім того, за відомостями командування ЗСУ, російська армія накопичує "ресурси для штурму Києва" та продовжує авіаудари з території Білорусі. Увечері влада України заявила, що підрозділи РФ не просунулися у жодному напрямку.

Водночас російська сторона повідомила, що під контроль взято ще п'ять населених пунктів: Новоукраїнське, Старомайорське, Старомлинівка, Майорове та Ремівку. "Усім мирним жителям звільнених населених пунктів надається гуманітарна допомога", - стверджував представник міноборони РФ Ігор Конашенков. За даними відомства, російські військові також знищили п'ять складів із боєприпасами української армії. У випадку воєнного конфлікту заяви офіційних осіб воюючих сторін неможливо перевірити з незалежних джерел.

Оголошення "режиму тиші"

Росія знову пообіцяла відкрити гуманітарні коридори у Києві, Маріуполі, Харкові та Сумах. У Москві оголосили "режим тиші" з 10:00 години 7 березня. Міжвідомчий штаб з гуманітарного реагування в Україні повідомив, що цей захід ужито з урахуванням "катастрофічної гуманітарної обстановки" та на особисте прохання президента Франції Емманюеля Макрона до президента РФ.

Повідомлялося, що евакуювати людей запропонували, зокрема, в Росію, але Україна відхилила цей варіант. Слідом за РФ "режим тиші" оголосили і в самопроголошеній "Донецькій народній республіці".

Третій раунд переговорів

У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк констатував певні зрушення щодо створення гуманітарних коридорів. У політичному плані жодних домовленостей, за його словами, немає, але консультації будуть продовжуватись. Глава делегації РФ Володимир Мединський повідомив, що очікування від переговорів не справдилися. За його словами, Росія сподівалася підписати з українською делегацією хоча б протокол, однак узгодити таке рішення не вдалося.

За тиждень до Європи прибуло 1,5 мільйона біженців з України

Мирне населення продовжує залишати Україну. Влада Львова, звідки біженці виїжджають до інших країн, попросила про підтримку з боку міжнародних гуманітарних організацій у зв'язку з великим напливом людей.

За оцінкою верховного представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, війна в Україні призведе до втечі з країни п'яти мільйонів людей. Він зазначив, що за тиждень до Європи прибули 1,5 мільйона біженців з України. У Німеччині, за даними МВС, на даний момент зареєстровано 50 294 прохачі притулку з України.

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    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

Евакуація людей з Ірпеня, 7 березня 2022 року

Дванадцятий день війни в Україні: головні події

Війська РФ продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. Пройшов третій раунд переговорів.  

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