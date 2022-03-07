Німеччина надасть Україні ще 38,5 мільйона євро екстреної допомоги

Німеччина надасть Україні 38,5 мільйона євро екстреної гуманітарної допомоги у зв'язку з війною, розв'язаною Росією. Про це у понеділок, 7 березня, заявила міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) на зустрічі Ради Європейського Союзу в Монпельє

"Ми допоможемо біженцям, які там знаходяться, і зробимо все, щоб продемонструвати нашу солідарність", - сказала вона. Ці гроші будуть надані службам, які борються з катастрофами, та для забезпечення цивільного населення.

Перший транш допомоги в розмірі 4,5 мільйона євро вже отримала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, заявили в німецькому міністерстві економічного співробітництва. Допомога включає захисний одяг, спорядження та техніку для українських пожежних служб.

Крім того, передбачається підтримка для українських міст, які приймають внутрішніх біженців. Їм будуть надані генератори, резервуари для води та намети. Міністерство також планує розвивати програму співпраці між німецькими та українськими містами, яка наразі включає понад 70 партнерств.

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Шульце: Україні загрожує гуманітарна катастрофа

"Україні загрожує гуманітарна катастрофа. Війна (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна приносить колосальні страждання жінкам, чоловікам та дітям", - наголосила Шульце. Вона також зазначила, що Європейська комісія вже заявила про допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро, а з бюджету міністерства закордонних справ Німеччини надано 37 мільйонів євро.

24 лютого РФ напала на Україну з кількох напрямків, завдаючи ударів по цивільній та військовій інфраструктурі. Житлові райони Харкова, Чернігова, Маріуполя та низки інших українських міст обстрілюються. Тільки до Польщі з України виїхали більше мільйона українців, які вимушені рятуватись від війни. Українська армія чинить спротив нападникам. Захід продовжує накладати санкції щодо Росії.

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