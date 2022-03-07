 Німеччина надасть Україні ще 38,5 мільйона євро екстреної допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Німеччина надасть Україні ще 38,5 мільйона євро екстреної допомоги

Допомога міністерства економічної співпраці ФРН буде спрямована екстреним службам України, а також на розміщення вимушених переселенців в країні.

Пожежники гасять вогонь у зруйнованій будівлі в Києві

Перший транш допомоги з Німеччини отримали пожежні служби України

Німеччина надасть Україні 38,5 мільйона євро екстреної гуманітарної допомоги у зв'язку з війною, розв'язаною Росією. Про це у понеділок, 7 березня, заявила міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) на зустрічі Ради Європейського Союзу в Монпельє

"Ми допоможемо біженцям, які там знаходяться, і зробимо все, щоб продемонструвати нашу солідарність", - сказала вона. Ці гроші будуть надані службам, які борються з катастрофами, та для забезпечення цивільного населення.

Перший транш допомоги в розмірі 4,5 мільйона євро вже отримала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, заявили в німецькому міністерстві економічного співробітництва. Допомога включає захисний одяг, спорядження та техніку для українських пожежних служб.

Крім того, передбачається підтримка для українських міст, які приймають внутрішніх біженців. Їм будуть надані генератори, резервуари для води та намети. Міністерство також планує розвивати програму співпраці між німецькими та українськими містами, яка наразі включає понад 70 партнерств.

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Шульце: Україні загрожує гуманітарна катастрофа

"Україні загрожує гуманітарна катастрофа. Війна (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна приносить колосальні страждання жінкам, чоловікам та дітям", - наголосила Шульце. Вона також зазначила, що Європейська комісія вже заявила про допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро, а з бюджету міністерства закордонних справ Німеччини надано 37 мільйонів євро.

24 лютого РФ напала на Україну з кількох напрямків, завдаючи ударів по цивільній та військовій інфраструктурі. Житлові райони ХарковаЧернігова, Маріуполя та низки інших українських міст обстрілюються. Тільки до Польщі  з України виїхали більше мільйона українців, які вимушені рятуватись від війни. Українська армія чинить спротив нападникам. Захід продовжує накладати санкції щодо Росії.  

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  • Ірпінь, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Евакуація жителів з Ірпеня. Це місто вже стало символом жахливих руйнувань і трагедії мирного населеня під час війни, яку почала РФ 24 лютого.

  • Ірпінь, 4 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Палає житловий будинок в Ірпені 4 березня. Перед початком війни у місті налічувалося близько 60 тисяч осіб.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Жителі в Ірпені під зруйнованим мостом 5 березня. Люди намагаються втекти з міста, де тривають обстріли.

  • Житомир, 4 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Зруйнована школа в Житомирі, 4 березня. Лише за перші десять днів війни, за даними української влади, в країні було зруйновано або пошкоджено більше 200 початкових і середніх навчальних закладів.

  • Прага

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Урок у класі з дітьми з України в одній зі шкіл Праги, 7 березня. До початку війни в Чехії жили близько 180 тисяч українців - це одна з найбільших національних меншин в країні. Нині чеська влада очікує прибуття близько пів мільйона біженців.

  • Безіменне, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Біженці з Маріуполя в селі Безіменне Донецької області.

  • Медика

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Біженці з України в польському прикордонному селі Медика, 6 березня. За даними на понеділок, 7 березня, Україну вже залишили близько 1,7 мільйона мирних жителів.

  • Пшемишль

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Рятуючись від війни, люди не кидають своїх домашніх улюбленців. У ветеринарній клініці польського міста Пшемишль тваринам надають допомогу безкоштовно. 6 березня.

  • Франкфурт-на-Майні, 4 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    У всьому світі відбуваються акції солідарності з Україною. Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до демонстрантів у німецькому Франкфурті-на-Майні, 4 березня.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Демонстрація перед Білим домом в Вашингтоні з вимогою закрити небо над Україною, 6 березня.

  • Москва, 6 березня.

    Війна в Україні - 07.03.2022

    У неділю, 6 березня, антивоєнні акції відбулися в Москві та багатьох інших містах Росії. За даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", по всій країні на протестах було затримано більше 5 тисяч людей.

  • Гамбург

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Демонстрація в Гамбурзі, 5 березня. Лише тут, за даними поліції, на вулиці вийшли близько 30 тисяч осіб.

  • Нью-Йорк

    Війна в Україні - 07.03.2022

    "Руки геть від України!" - плакат на демонстрації в "Маленькій Одесі" - районі Брайтон-Біч в Нью-Йорку.

  • Одеса

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Жителі Одеси будують барикади з мішків з піском, 6 березня.

  • Київ, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Учасник сил территоріальної оборони України на блокпості у Києві

  • Київ, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Український військовий поблизу Києва, 5 березня.

  • Львів, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Добровольців навчають поводженню з автоматичною зброєю у Львові.

  • Львів

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Евакуація творів мистецтва з Національного музею імені Андрія Шептицького у Львові - одного з найбільших музеїв України, 4 березня.

    Автор: Микола Пермяков


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