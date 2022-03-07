Німеччина надасть Україні ще 38,5 мільйона євро екстреної допомоги
Допомога міністерства економічної співпраці ФРН буде спрямована екстреним службам України, а також на розміщення вимушених переселенців в країні.
Перший транш допомоги з Німеччини отримали пожежні служби України
Німеччина надасть Україні 38,5 мільйона євро екстреної гуманітарної допомоги у зв'язку з війною, розв'язаною Росією. Про це у понеділок, 7 березня, заявила міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) на зустрічі Ради Європейського Союзу в Монпельє
"Ми допоможемо біженцям, які там знаходяться, і зробимо все, щоб продемонструвати нашу солідарність", - сказала вона. Ці гроші будуть надані службам, які борються з катастрофами, та для забезпечення цивільного населення.
Перший транш допомоги в розмірі 4,5 мільйона євро вже отримала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, заявили в німецькому міністерстві економічного співробітництва. Допомога включає захисний одяг, спорядження та техніку для українських пожежних служб.
Крім того, передбачається підтримка для українських міст, які приймають внутрішніх біженців. Їм будуть надані генератори, резервуари для води та намети. Міністерство також планує розвивати програму співпраці між німецькими та українськими містами, яка наразі включає понад 70 партнерств.
"Україні загрожує гуманітарна катастрофа. Війна (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна приносить колосальні страждання жінкам, чоловікам та дітям", - наголосила Шульце. Вона також зазначила, що Європейська комісія вже заявила про допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро, а з бюджету міністерства закордонних справ Німеччини надано 37 мільйонів євро.
Валерій і Леся планували своє весілля інакше, але відзначати довелося під час війни - на блокпості під Києвом, 6 березня. Серед гостей був і Володимир Кличко, але він залишився за кадром.
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