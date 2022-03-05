 Одинадцятий день війни в Україні: головні події | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Одинадцятий день війни в Україні: головні події

Російські війська продовжують наступ. У Маріуполі знову зірвалася евакуація мирних жителів. Представник міноборони РФ погрожував іншим країнам залученням до конфлікту.

Маріуполь під час обстрілу (фото 4 березня)

Маріуполь під час обстрілу (фото 4 березня)

На одинадцятий день війни, яку РФ розв'язала на території України, російські частини й далі вели бойові дії, намагаючись закріпити позиції на південних та просунутися на інших рубежах. В інформаційному зведенні в неділю, 6 березня, Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ зосередили "основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь - Новоазовськ". У Маріуполі зірвалася друга спроба вивести мирних жителів з обложеного російськими військами міста гуманітарним коридором.

Зрив евакуації в Маріуполі

Передбачалося, що в Маріуполі з 10:00 до 19:00 години за місцевим часом діятиме режим припинення вогню, о 12:00 мала розпочатися евакуація. За даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), з міста мали евакуювати близько 200 тисяч людей. Другий день поспіль це не вдалося зробити через порушене перемир'я, у чому обидві сторони конфлікту звинуватили одна одну. Невдалі спроби упродовж двох днів показали, що між сторонами немає детально опрацьованої та чинної угоди, заявили у МКЧХ.

Вранці того ж дня конфлікт навколо України обговорив у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu, Ердоган закликав терміново забезпечити загальне припинення вогню в Україні та здійснити необхідні кроки для відкриття гуманітарних коридорів і підписання мирної угоди. Путін у відповідь заявив, що призупинення "спецоперації" РФ в Україні можливе "тільки у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії".

Підготовка нападу на Одесу

У ранковому відеозверненні президент України Володимир Зеленський говорив про підготовку російського нападу та бомбардування Одеси. Він також закликав росіян до антивоєнних протестів, перейшовши для цього з української на російську мову. Антивоєнні протести в РФ 6 березня справді відбулися. До кінця дня кількість затриманих досягла, за різними даними, від трьох до п'яти тисяч людей. За інформацією правозахисного проекту "ОВД-Інфо", затримання протестувальників проводилися у 63 російських містах. Пізніше ввечері Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Путіним висловив занепокоєння через можливий напад на Одесу.

Антивоєнний протест у Москві

Антивоєнний протест у Москві 6 березня

Генштаб ЗСУ оголосив про запуск сайту Міжнародного легіону оборони України, закликавши іноземних громадян вступати до нього, щоб "боротися за мир та демократію в Європі". Зеленський у новому відеозверненні повідомив про руйнування аеропорту після ракетного обстрілу Вінниці та знову попросив країни Заходу закрити небо над Україною. Представник міноборони РФ Ігор Конашенков своєю чергою повідомив, що у Вінниці було знищено базу ВПС України, крім того, готуються "високоточні удари" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу.

Москва застерігає від залучення у конфлікт інших держав

Конашенков також пригрозив, що країни, у яких базуватимуться українські бойові літаки, можуть залучити себе до збройного конфлікту. Міноборони РФ відомо "про українські бойові літаки, які раніше перелетіли в Румунію та інші прикордонні країни", процитував Конашенкова "Інтерфакс". Того ж дня влада Польщі спростувала інформацію про намір передати Україні винищувачі МІГ-29 радянського виробництва, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі. Проте ближче до вечора американський телеканал CBS із посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомив, що США дають "зелене світло" на те, щоб Польща передала Україні ці військові літаки.

Кількість українських біженців, які прагнуть залишити зону бойових дій, продовжувала зростати. За даними ООН, до п'ятниці, 4 березня, Україну залишили понад 1,3 мільйона людей. Влада Польщі повідомила, що у країну вже прибув майже мільйон біженців. Тоді як російський Міжвідомчий координаційний штаб з гуманітарного реагування в Україні повідомив, що до Росії "із зон проведення спеціальної військової операції евакуйовано понад 163 тисячі людей".

Цього ж дня у Німеччині, Бельгії, Казахстані відбулися масові акції протесту проти російської агресії в Україні.

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  • Київ

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  • Берлін, 1 березня

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  • Бородянка

    Війна в Україні - 06.03.2022

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  • Горенка

    Війна в Україні - 06.03.2022

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    Війна в Україні - 06.03.2022

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  • Ірпінь

    Війна в Україні - 06.03.2022

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  • Лондон

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Прояв солідарності

    На знак підтримки та солідарності спадкоємець британського престолу принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали українську православну церкву та громаду в Лондоні, 2 березня.

  • Пекін

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Відсторонення спортсменів

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  • Гамбург

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Санкції

    Країни ЄС реалізують санкції щодо найближчого оточення російського керівництва. За даними Forbes, у Гамбурзі заарештовано 156-метрову яхту Dilbar Алішера Усманова. Вона перебуває в цьому місті на ремонті з жовтня 2021 року. Пізніше влада Франції повідомила про конфіскацію яхти Amore Vero, раніше - "Принцеса Ольга", що належить Ігорю Сечіну.

  • Олексій Венедиктов. Фото з архіву

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Блокування ЗМІ

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  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Протести в Росії

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  • Ватикан

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Молитва за мир

    Молитва за мир у Ватикані в Попільну середу - перший день Великого посту. "Той, хто веде війну, забуває про людяність, не виходить від народу, не бачить конкретного життя людей, а ставить приватні інтереси та владу понад усе. Він покладається на диявольську та збочену логіку зброї, яка максимально далека від Божої волі", - заявив Папа Франциск кілька днів тому, оголошуючи про акцію.

  • Лос-Анджелес

    Війна в Україні - 06.03.2022

    Кольори українського прапора

    Кольори національного прапора України - в усьому світі. З багатьох таких фотографій сьогодні ми вибрали цю - з американського Лос-Анджелеса.

    Автор: Микола Пермяков


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