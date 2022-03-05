Одинадцятий день війни в Україні: головні події

На одинадцятий день війни, яку РФ розв'язала на території України, російські частини й далі вели бойові дії, намагаючись закріпити позиції на південних та просунутися на інших рубежах. В інформаційному зведенні в неділю, 6 березня, Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ зосередили "основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь - Новоазовськ". У Маріуполі зірвалася друга спроба вивести мирних жителів з обложеного російськими військами міста гуманітарним коридором.

Зрив евакуації в Маріуполі

Передбачалося, що в Маріуполі з 10:00 до 19:00 години за місцевим часом діятиме режим припинення вогню, о 12:00 мала розпочатися евакуація. За даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), з міста мали евакуювати близько 200 тисяч людей. Другий день поспіль це не вдалося зробити через порушене перемир'я, у чому обидві сторони конфлікту звинуватили одна одну. Невдалі спроби упродовж двох днів показали, що між сторонами немає детально опрацьованої та чинної угоди, заявили у МКЧХ.

Вранці того ж дня конфлікт навколо України обговорив у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu, Ердоган закликав терміново забезпечити загальне припинення вогню в Україні та здійснити необхідні кроки для відкриття гуманітарних коридорів і підписання мирної угоди. Путін у відповідь заявив, що призупинення "спецоперації" РФ в Україні можливе "тільки у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії".

Підготовка нападу на Одесу

У ранковому відеозверненні президент України Володимир Зеленський говорив про підготовку російського нападу та бомбардування Одеси. Він також закликав росіян до антивоєнних протестів, перейшовши для цього з української на російську мову. Антивоєнні протести в РФ 6 березня справді відбулися. До кінця дня кількість затриманих досягла, за різними даними, від трьох до п'яти тисяч людей. За інформацією правозахисного проекту "ОВД-Інфо", затримання протестувальників проводилися у 63 російських містах. Пізніше ввечері Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Путіним висловив занепокоєння через можливий напад на Одесу.

Антивоєнний протест у Москві 6 березня

Генштаб ЗСУ оголосив про запуск сайту Міжнародного легіону оборони України, закликавши іноземних громадян вступати до нього, щоб "боротися за мир та демократію в Європі". Зеленський у новому відеозверненні повідомив про руйнування аеропорту після ракетного обстрілу Вінниці та знову попросив країни Заходу закрити небо над Україною. Представник міноборони РФ Ігор Конашенков своєю чергою повідомив, що у Вінниці було знищено базу ВПС України, крім того, готуються "високоточні удари" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу.

Москва застерігає від залучення у конфлікт інших держав

Конашенков також пригрозив, що країни, у яких базуватимуться українські бойові літаки, можуть залучити себе до збройного конфлікту. Міноборони РФ відомо "про українські бойові літаки, які раніше перелетіли в Румунію та інші прикордонні країни", процитував Конашенкова "Інтерфакс". Того ж дня влада Польщі спростувала інформацію про намір передати Україні винищувачі МІГ-29 радянського виробництва, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі. Проте ближче до вечора американський телеканал CBS із посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена повідомив, що США дають "зелене світло" на те, щоб Польща передала Україні ці військові літаки.

Кількість українських біженців, які прагнуть залишити зону бойових дій, продовжувала зростати. За даними ООН, до п'ятниці, 4 березня, Україну залишили понад 1,3 мільйона людей. Влада Польщі повідомила, що у країну вже прибув майже мільйон біженців. Тоді як російський Міжвідомчий координаційний штаб з гуманітарного реагування в Україні повідомив, що до Росії "із зон проведення спеціальної військової операції евакуйовано понад 163 тисячі людей".

Цього ж дня у Німеччині, Бельгії, Казахстані відбулися масові акції протесту проти російської агресії в Україні.

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