Туреччина "щиро засмучена" через вторгнення Росії в Україну

Туреччина підтримує територіальну цілісність України і "щиро засмучена" через російське вторгнення. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 24 лютого.

"Туреччина підтримує боротьбу України за захист її територіальної цілісності", - цитує Ердогана інформагенція Reuters.

Турецький лідер зауважив, що Анкара вважає Росію та Україну дружніми до Туреччини державами і плекає з ними тісні політичні, економічні та соціальні зв'язки.

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Київ просить не пускати російські кораблі в Босфор і Дарданелли

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив журналістам, що президент Володимир Зеленський звернувся по "фінансову, гуманітарну та військову" допомогу до Ердогана. Зокрема, Україна надіслала Туреччині офіційний запит про те, щоб Анкара закрила прохід через протоки Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Київ закликав Анкару запровадити санкції щодо Росії.

"Зараз найголовніше - це підтримка України. Вкотре звертаюся до турецького народу та турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір та закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Офіційний запит надіслано турецькій стороні", - сказав Боднар на брифінгу в четвер.

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В країні оголошено воєнний стан. На багатьох напрямках тривають бої.

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