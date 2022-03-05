Міжнародний суд ООН у Гаазі проводить засідання у справі України проти РФ

У Гаазі в понеділок, 7 березня, розпочалося засідання Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії", - цитує міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу пресслужба українського МЗС.

Крім того, Україна відкидає заяви Москви про те, що на Сході України українські війська нібито влаштували геноцид росіян як національної меншини, чим у РФ виправдовують повномасштабне вторгнення до держави. "Україна подала скаргу проти Росії до Міжнародного суду. Росія має бути притягнута до відповідальності за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо ухвалити термінове рішення, яке наказує Росії припинити воєнні дії зараз", - писав 27 лютого президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запевнив, що події, які відбуваються на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Донбасу, не підпадають під визначення геноциду.

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Росія проігнорувала засідання

Представники Росії не прибули на засідання 7 березня, повідомила голова суду Джоан Донохью. Тому слухання почалися без участі російської делегації. Представник України Антон Кориневич розкритикував відмову РФ від участі у засіданні суду. "Той факт, що місця Росії порожні, говорить багато про що. Їх немає тут, у цьому суді, бо вони на полі бою, ведуть агресивну війну проти моєї країни", - зазначив він, виступаючи на засіданні.

Раніше виступ російської сторони було заплановано на 8 березня.

Україна вимагає вжити тимчасових заходів

Україна подала позов відповідно до Конвенції про геноцид, яку ухвалили у 1948 році. Москва та Київ свого часу ратифікували цей документ, який дозволяє країнам передавати суперечки, що ґрунтуються на його положеннях, до суду в Гаазі. У дев'ятисторінковому позові України зазначається, що "Росія перевернула з ніг на голову Конвенцію про геноцид", намагаючись неправдивою заявою виправдати свою агресію. "Брехня Росії тим більше образлива та іронічна, тому що, схоже, саме Росія планує акти геноциду в Україні", - наголошується в позові.

Очікується, що рішення про тимчасові обмежувальні заходи до винесення вердикту у цій справі мають ухвалити протягом декількох днів.

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