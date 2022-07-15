 Єврокомісія подає до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2022

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Новини

Єврокомісія подає до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ

Польща та Угорщина не погоджувалися на вимоги Єврокомісії скасувати закони, що утискують ЛГБТ-спільноту. Тепер Брюссель звертається до суду.

ЛГБТ-парад у Варшаві у 2021 році

ЛГБТ-парад у Варшаві у 2021 році

Єврокомісія подала позови до Європейського суду проти Польщі та Угорщини через ухвалені в цих країнах закони, які обмежують права представників ЛГБТ-спільноти. Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомляється на сайті ЄК.

У випадку Угорщини приводом для звернення до суду став чинний з 2021 року закон, що забороняє та обмежує доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх. ЄС неодноразово вимагав від Угорщини не допускати утисків ЛГБТ-спільноти. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на звинувачення у порушенні законів Євросоюзу та обмеженні прав людини відповідав, що ці закони не є дискримінаційними, а забороняють "просування" ЛГБТ-контенту дітям у школі.

У Брюсселі дійшли висновку, що Угорщина не змогла пояснити, чому знайомство дітей з ЛГБТ-контентом може завдати їм шкоди.

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"Вільні від ЛГБТ" зони у Польщі

У Польщі з 2020 року низка регіональних парламентів ухвалила постанови, спрямовані на боротьбу з так званою "ідеологією ЛГБТ". Ці нововведення запровадили у більш ніж у 90 містах та районах Польщі, де проживає близько третини населення країни. Ці райони влада оголосила "зонами, вільними від ЛГБТ".

Брюссель неодноразово вимагав від Польщі скасувати дискримінаційні заходи, а в липні 2021 року Єврокомісія відкрила щодо Варшави дисциплінарну процедуру через порушення основоположних договорів ЄС. У вересні минулого року Єврокомісія пригрозила регіонам Польщі позбавленням коштів із фонду REACT-EU, які покликані допомогти державам ЄС впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.

Відтоді, як наголошується в заяві Єврокомісії, "польська влада не змогла повністю і належним чином відреагувати на її запит щодо характеру та впливу резолюцій" про зони, "вільні від ЛГБТ". Тепер Польща та Угорщина мають два місяці, щоб відповісти на аргументи, висунуті Єврокомісією. 

Дивитись відео 04:23

ЛГБТК у Польщі: веселка як меседж бізнесу проти гомофобії (20.08.2021)

  • Молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Кохання під веселковим прапором

    Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.

  • Одна з активісток під час параду в Калькутті із макіяжем веселкових кольорів

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Камінг-аут

    Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.

  • Зйомки прайду в бразильському Сан-Паулу з висоти пташиного польоту

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Найбільший прайд у світі

    Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.

  • Руки у прикрасах торкаються волосся учасника прайду в Сан-Паулу, пофарбованого у кольори веселки

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство

    Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.

  • Прайд у Нью-Йорку

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!

    Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.

  • Костюмовані учасники прайду в Мехіко

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Костюмований прайд у Мехіко

    На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.

  • Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у Флориді

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій

    Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.

  • Парад рівності у Варшаві, 25 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві

    У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.

  • Учасники прайд-параду в болгарській столиці Софії, 18 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Проти спротиву

    Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.

  • Скорбота замість святкування в Осло - учасник акції скорботи із мішенню на спині й написом Чому?

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Скорбота замість святкування в Осло

    В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.

    Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня


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