Єврокомісія подає до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ

Єврокомісія подала позови до Європейського суду проти Польщі та Угорщини через ухвалені в цих країнах закони, які обмежують права представників ЛГБТ-спільноти. Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомляється на сайті ЄК.

У випадку Угорщини приводом для звернення до суду став чинний з 2021 року закон, що забороняє та обмежує доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх. ЄС неодноразово вимагав від Угорщини не допускати утисків ЛГБТ-спільноти. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на звинувачення у порушенні законів Євросоюзу та обмеженні прав людини відповідав, що ці закони не є дискримінаційними, а забороняють "просування" ЛГБТ-контенту дітям у школі.

У Брюсселі дійшли висновку, що Угорщина не змогла пояснити, чому знайомство дітей з ЛГБТ-контентом може завдати їм шкоди.

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"Вільні від ЛГБТ" зони у Польщі

У Польщі з 2020 року низка регіональних парламентів ухвалила постанови, спрямовані на боротьбу з так званою "ідеологією ЛГБТ". Ці нововведення запровадили у більш ніж у 90 містах та районах Польщі, де проживає близько третини населення країни. Ці райони влада оголосила "зонами, вільними від ЛГБТ".

Брюссель неодноразово вимагав від Польщі скасувати дискримінаційні заходи, а в липні 2021 року Єврокомісія відкрила щодо Варшави дисциплінарну процедуру через порушення основоположних договорів ЄС. У вересні минулого року Єврокомісія пригрозила регіонам Польщі позбавленням коштів із фонду REACT-EU, які покликані допомогти державам ЄС впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.

Відтоді, як наголошується в заяві Єврокомісії, "польська влада не змогла повністю і належним чином відреагувати на її запит щодо характеру та впливу резолюцій" про зони, "вільні від ЛГБТ". Тепер Польща та Угорщина мають два місяці, щоб відповісти на аргументи, висунуті Єврокомісією.

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