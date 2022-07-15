Єврокомісія подає до суду на Угорщину та Польщу за порушення прав ЛГБТ

Єврокомісія подала позови до Європейського суду проти Польщі та Угорщини через ухвалені в цих країнах закони, які обмежують права представників ЛГБТ-спільноти. Про це у п'ятницю, 15 липня, повідомляється на сайті ЄК.
У випадку Угорщини приводом для звернення до суду став чинний з 2021 року закон, що забороняє та обмежує доступ до контенту, який влада країни вважає ЛГБТ-пропагандою серед неповнолітніх. ЄС неодноразово вимагав від Угорщини не допускати утисків ЛГБТ-спільноти. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на звинувачення у порушенні законів Євросоюзу та обмеженні прав людини відповідав, що ці закони не є дискримінаційними, а забороняють "просування" ЛГБТ-контенту дітям у школі.
У Брюсселі дійшли висновку, що Угорщина не змогла пояснити, чому знайомство дітей з ЛГБТ-контентом може завдати їм шкоди.
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"Вільні від ЛГБТ" зони у Польщі
У Польщі з 2020 року низка регіональних парламентів ухвалила постанови, спрямовані на боротьбу з так званою "ідеологією ЛГБТ". Ці нововведення запровадили у більш ніж у 90 містах та районах Польщі, де проживає близько третини населення країни. Ці райони влада оголосила "зонами, вільними від ЛГБТ".
Брюссель неодноразово вимагав від Польщі скасувати дискримінаційні заходи, а в липні 2021 року Єврокомісія відкрила щодо Варшави дисциплінарну процедуру через порушення основоположних договорів ЄС. У вересні минулого року Єврокомісія пригрозила регіонам Польщі позбавленням коштів із фонду REACT-EU, які покликані допомогти державам ЄС впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.
Відтоді, як наголошується в заяві Єврокомісії, "польська влада не змогла повністю і належним чином відреагувати на її запит щодо характеру та впливу резолюцій" про зони, "вільні від ЛГБТ". Тепер Польща та Угорщина мають два місяці, щоб відповісти на аргументи, висунуті Єврокомісією.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Кохання під веселковим прапором
Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Камінг-аут
Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Найбільший прайд у світі
Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство
Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!
Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Костюмований прайд у Мехіко
На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій
Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві
У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Проти спротиву
Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.
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Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі
Скорбота замість святкування в Осло
В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.
Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня