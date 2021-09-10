Воєводство у Польщі відмовилося від статусу "зони, вільної від ЛГБТ"

На тлі фінансового тиску з боку ЄС Свентокшиське воєводство в Польщі відмовилося від свого статусу "зони, вільної від ЛГБТ". Відповідне рішення було ухвалено в середу, 22 вересня, парламентом воєводства в місті Кельце.

У вересні польські регіональні парламенти, які оголосили себе "зонами, вільними від ЛГБТ", отримали листи від Єврокомісії з вимогою дати пояснення цьому факту. У листах підкреслювалося велике значення цього пояснення для розподілу коштів з бюджету ЄС.

"Дії ваших регіональних влад, які ухвалили декларації, резолюції або постанови, що описують ЛГБТ-спільноту як "ідеологію" і оголошують ваші райони недружніми для ЛГБТ, ставлять під сумнів вашу здатність забезпечити дотримання принципу неприпустимості дискримінації. Воно є передумовою для використання європейських фондів підтримки економічного розвитку", - зазначалося в цих листах.

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Рішення регіональних парламентів Польщі

В 2019 і 2020 роках п'ять регіональних парламентів на півдні і сході Польщі, де широкою підтримкою користується правляча в країні національно-консервативна партія "Право і справедливість" (PiS), схвалили ряд документів, спрямованих на боротьбу з так званою "ідеологією ЛГБТ", яка розглядалася як загроза для традиційної моделі польської родини.

Подібні постанови були ухвалені більш ніж в 90 містах і повітах (районах) Польщі. Це означає, що, за даними неурядової організації Atlas Nienawiści ("Атлас ненависті"), майже третина поляків до сьогоднішнього дня проживала на територіях, проголошених "зонами, вільними від ЛГБТ".