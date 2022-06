Поляки разом з українцями вийшли на "Парад рівності" у Варшаві

У столиці Польщі у суботу, 25 червня, відбулася хода "Парад рівності". Участь у заході взяли десятки тисяч людей, зокрема безліч біженців з України, повідомляє агентство AFP. Громадська організація "КиївПрайд" була змушена відмовитися від проведення параду в українській столиці через війну, розв'язану Росією, тому стала співорганізатором ходи у Варшаві. За словами директора "КиївПрайду" Ленні Емсона, на параді були присутні близько 300 членів українських ЛГБТ-організацій.

На вимогу "КиївПрайду" представників ЛГБТ-спільноти Росії з асоціації "За вільну Росію" не було допущено до нього як офіційну організацію. У параді взяли участь мер Варшави Рафал Тшасковський і комісарка ЄС з питань рівності Гелена Даллі.

Хода почалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих внаслідок нападу на гей-клуб в Осло вранці 25 червня.

На параді без російської символіки

За кілька днів до параду російська асоціація "За вільну Росію" повідомила, що організатори заходу на вимогу "КиївПрайду" не дозволяють цього року використовувати логотип організації, плакати зі словом "Росія", гасла, що закликають до "боротьби за вільну Росію" і прапори, зокрема й біло-синьо-білий прапор "російського антивоєнного руху".

У прайді у Варшаві взяло участь багато українців

Асоціація у відповідь попросила дозволити їй використати такий прапор та банер із гаслом "Росіяни проти війни". Після невдалих переговорів, за словами асоціації, організатори повідомили їм, що вони не зможуть взяти участь у ході як "організація, яка офіційно бере участь у параді".

"КиївПрайд" виступає проти спроб будь-яких сторонніх сил паразитувати на українському прайд-руху, забирати голос української спільноти та використати українську платформу заради власних цілей. Наміри демонструвати російські прапори будь-якого забарвлення, висувати російські політичні вимоги, закликати до звільнення Росії ми вважаємо провокацією", - йдеться у заяві "КиївПрайду", опублікованій 22 червня.

Під час заходу було багато українських прапорів

"Присутність проросійських груп вважаємо цинічним та неприпустимим кроком. Це означало б образу тисяч жертв війни та загиблих від рук росіян українців та українок", - пояснили свою позицію представники української ЛГБТ-спільноти.

Водночас на фотографіях, опублікованих із ходи, видно, що в ньому взяли участь представники ЛГБТ-ком'юніті з Росії, які, зокрема, несли біло-синьо-білі прапори.

Права ЛГБТ у Польщі – предмет критики в ЄС

Польщу регулярно критикують з боку ЄС за утиск прав ЛГБТ в країні. П'ять регіонів країни, де підтримкою користується правляча національно-консервативна партія "Право і справедливість" (PiS), у 2019 році було оголошено місцевими парламентами "зонами, вільними від ЛГБТ".

Президент Польщі Анджей Дуда під час передвиборчої кампанії 2020 року заявив, що "ідеологія ЛГБТ гірша за комунізм", а віцепрем'єр Ярослав Качинський називав ЛГБТ-спільноту "загрозою традиційній родині".

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович у 2020 році засуджувала порушення прав ЛГБТ-спільноти у Польщі. "Представники влади та люди, які формують громадську думку, повинні припинити створювати атмосферу ненависті та нетерпимості до представників ЛГБТ, а натомість зміцнювати повагу до їхніх прав", - говорила Міятович.

У 2021 році Єврокомісія відкрила стосовно Варшави дисциплінарну процедуру через порушення державою-членом основоположних договорів ЄС, а потім призупинила фінансування проєктів із фонду для покриття наслідків коронавірусної кризи REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and Territories of Europe) у регіонах, які запровадили анти-ЛГБТ норми.

