 Стрілянина в нічному клубі Осло: двоє вбитих, десятки поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2022

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Новини

Стрілянина в нічному клубі Осло: двоє вбитих, десятки поранених

Внаслідок масової стрілянини в нічному клубі Осло двоє людей загинули, понад десятеро зазнали поранень. Імовірного нападника заарештували. Наразі інцидент не класифікується як теракт.

Поліція на місці події в Осло

Поліція на місці події в Осло

Двоє людей загинули, понад десятеро зазнали поранень в результаті масової стрілянини в одному з клубів Осло, повідомляє норвезька поліція у суботу, 25 червня. За даними dpa, трьох людей було серйозно поранено, 19 постраждалих отримали медичну допомогу.

Незабаром після трагедії підозрюваного затримали. Правоохоронці не повідомляють деталі про нападника.

Стрілянина сталася у клубі, популярному серед представників ЛГБТ-спільноти. За словами речника місцевої поліції, мотиви злочину невідомі, так само незрозуміло, чи пов'язана стрілянина з Прайдом, який заплановано в Осло на 25 червня. Наразі правоохоронці вивчають безпечність проведення параду.

Поліція не виключає, що злочинець міг мати спільників, однак це поки не підтвердилося. Наразі інцидент не класифікується як теракт.

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