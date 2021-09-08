"Фатальні наслідки": Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

Ефект від європейських мільярдів, що виділяються Польщі, відчутний в країні на кожному кроці: на ці гроші ремонтують вулиці, модернізують лікарні та школи. Та тепер багато з цих проєктів ризикують стати "довгобудами", оскільки окремим польським регіонам загрожує втрата коштів із фонду REACT-EU.

REACT-EU розшифровується як "Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи". Фонд покликаний допомогти країнам ЄС впоратися з наслідками пандемії COVID-19. Кошти можуть бути використані для фінансування проєктів попереднього бюджетного періоду 2014-2020 років.

У випадку Польщі Європейська Комісія має намір узалежнити виплати від дотримання умови: місцева влада тих регіонів країни, де ухвалили декларації, постанови чи резолюції, направлені на дискримінацію представників ЛГБТК-спільноти, повинна їх скасувати.

У 2019 та 2020 роках п'ять воєводств на півдні та сході Польщі, де націонал-консервативна правляча партія "Право і справделивість" (ПіС) має свій базовий електорат, ухвалили різного роду постанови і декларації про боротьбу проти так званої "ідеології ЛГБТК", яка розцінюється як загроза традиційній сімейній моделі. Подібні резолюції були схвалені у понад 90 містах та селищах Польщі. Це означає, що майже третина поляків зараз проживає у так званих "зонах, вільних від ЛГБТК", повідомляє неурядова організація "Атлас ненависті" (Atlas nienawisci).

Попередження від ЄС

Брюссель уже кілька разів закликав Польщу скасувати дискримінаційні рішення. 15 липня 2021 року Єврокомісія ініціювала правові процедури щодо порушень договору ЄС з боку Польщі через "зони, вільні від ЛГБТК", і вимагала від Варшави відреагувати до середини вересня.

Учасники варшавського гей-параду, червень 2021

Напередодні цієї дати польські органи, які ухвалили згадані вже декларації, постанови чи резолюції проти ЛГБТК, отримали листи від Єврокомісії, де наголошувалося на великому значенні їхньої реакції для подальшого виділення коштів. Фактично це були листи-попередження про припинення фінансування у гомофобних регіонах Польщі проєктів за програмою REACT-EU.

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Націонал-консерватори з ПіС стоять на своєму

Боротьба проти ЛГБТК-спільноти найболючіше вдарила по кишені Малопольського воєводства зі столицею Краковом. Тамтешня ліберальна опозиція намагалася спрацювати на випередження і ще у серпні скасувати резолюцію проти ЛГБТК від 2019 року, але безуспішно. Навіть останнє попередження від Єврокомісії на правлячу партію ПіС не справило враження. Батько президента Польщі Анджея Дуди Ян Дуда, який є головою Малопольського Сеймика, не бачить підстав для зміни рішень проти ЛГБТК-спільноти.

"Чому ми повинні відкликати заяву, в якій ми заявляємо, що не хочемо, щоб такі кола чинили тиск та насильство?" - запитав Дуда в інтерв'ю телеканалу TVN. На його думку, треба було б краще попрацювати над перекладом, щоби ці резолюції стали "дохідливішими" для ЄС. Наприклад, скандальний термін "ідеологія ЛГБТК" можна замінити іншим - "ідеологія культурної сексуальності". Дуда ще називає її "неомарксистською". При цьому гроші від ЄС Польща і надалі обов'язково повинна отримувати, наголошує він.

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"Фатальні наслідки"

Називати це "резолюціями, направленими проти ЛГБТК" загалом "несправедливо", сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер. Насправді, за його словами, усі ці заходи спрямовані на просування "сімейних цінностей". Він також дистанціювався від вимоги ЄС відреагувати на її звернення. Мовляв, можливе скасування таких резолюцій у компетенції органів місцевого самоврядування, а не центрального уряду у Варшаві.

Бартош Сташевський

Відомий польський ЛГБТК-активіст Бартош Сташевський пише у Twitter про "фатальні наслідки" гомофобного курсу для Малопольського воєводства. Депутати свідомо діяли на позбавлення своїх регіонів фінансування ЄС.

Сташевський навіть зажадав, аби правову оцінку діям місцевих депутатів дала прокуратура. Раніше він повідомив про те, що фінансування деяких проєктів через дискримінаційні резолюції вже припинили норвежці. Секретаріат норвезького фонду EEA and Norway Grants навіть раніше за ЄС виніс попередження польському урядові. Тож деякі проєкти у Польщі вже недорахувалися мільйонів норвезьких крон.

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У Варшаві не хочуть поступатися

Наразі ж на кону не просто кілька мільйонів, а цілих 57 мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Польщі. Ще більше грошей Варшава не дорахується, якщо продовжить ще й свою суперечливу реформу судової системи. На початку вересня Єврокомісія звернулася до Суду ЄС у Люксембурзі з проханням накласти на Польщу фінансові санкції за невиконання рішення суду про дисциплінарну палату польського Верховного суду.

Діяльність палати з більшістю суддів, лояльних до партії влади ПіС, є однією з багатьох ініціатив судової реформи націонал-консервативного польського уряду, яку критикує Брюссель. Але, рівно як і у питанні ЛГБТК, польська влада стоїть на своєму, а урядовий речник Мюллер заявив, що питання щодо "організації судової влади не можуть нав'язуватися Єврокомісією", і підтвердив, що скандальна реформа правосуддя у Польщі триватиме.