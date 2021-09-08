 ″Фатальні наслідки″: Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

"Фатальні наслідки": Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

Єврокомісія заморожує виділення коштів із фонду ЄС окремим польським регіонам та містам. Причиною є низка ухвалених там дискримінаційних постанов і рішень, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?

Гомофобні наліпки від право-консервативного журналу

Гомофобні наліпки від право-консервативного журналу

Ефект від європейських мільярдів, що виділяються Польщі, відчутний в країні на кожному кроці: на ці гроші ремонтують вулиці, модернізують лікарні та школи. Та тепер багато з цих проєктів ризикують стати "довгобудами", оскільки окремим польським регіонам загрожує втрата коштів із фонду REACT-EU.

REACT-EU розшифровується як "Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи". Фонд покликаний допомогти країнам ЄС впоратися з наслідками пандемії COVID-19. Кошти можуть бути використані для фінансування проєктів попереднього бюджетного періоду 2014-2020 років.

У випадку Польщі  Європейська Комісія має намір узалежнити виплати від дотримання умови: місцева влада тих регіонів країни, де ухвалили декларації, постанови чи резолюції, направлені на дискримінацію представників ЛГБТК-спільноти, повинна їх скасувати.

У 2019 та 2020 роках п'ять воєводств на півдні та сході Польщі, де націонал-консервативна правляча партія "Право і справделивість" (ПіС) має свій базовий електорат, ухвалили різного роду постанови і декларації про боротьбу проти так званої "ідеології ЛГБТК", яка розцінюється як загроза традиційній сімейній моделі. Подібні резолюції були схвалені у понад 90 містах та селищах Польщі. Це означає, що майже третина поляків зараз проживає у так званих "зонах, вільних від ЛГБТК", повідомляє неурядова організація "Атлас ненависті" (Atlas nienawisci).

Попередження від ЄС

Брюссель уже кілька разів закликав Польщу скасувати дискримінаційні рішення. 15 липня 2021 року Єврокомісія ініціювала правові процедури щодо порушень договору ЄС з боку Польщі через "зони, вільні від ЛГБТК", і вимагала від Варшави відреагувати до середини вересня.

Учасники варшавського гей-параду, червень 2021

Учасники варшавського гей-параду, червень 2021

Напередодні цієї дати польські органи, які ухвалили згадані вже декларації, постанови чи резолюції проти ЛГБТК, отримали листи від Єврокомісії, де наголошувалося на великому значенні їхньої реакції для подальшого виділення коштів. Фактично це були листи-попередження про припинення фінансування у гомофобних регіонах Польщі проєктів за програмою REACT-EU.

Читайте також: У Варшаві відбувся "Парад рівності" за права ЛГБТІК

Націонал-консерватори з ПіС стоять на своєму

Боротьба проти ЛГБТК-спільноти найболючіше вдарила по кишені Малопольського воєводства зі столицею Краковом. Тамтешня ліберальна опозиція намагалася спрацювати на випередження і ще у серпні скасувати резолюцію проти ЛГБТК від 2019 року, але безуспішно. Навіть останнє попередження від Єврокомісії на правлячу партію ПіС не справило враження. Батько президента Польщі Анджея Дуди Ян Дуда, який є головою Малопольського Сеймика, не бачить підстав для зміни рішень проти ЛГБТК-спільноти.

"Чому ми повинні відкликати заяву, в якій ми заявляємо, що не хочемо, щоб такі кола чинили тиск та насильство?" - запитав Дуда в інтерв'ю телеканалу TVN. На його думку, треба було б краще попрацювати над перекладом, щоби ці резолюції стали "дохідливішими" для ЄС. Наприклад, скандальний термін "ідеологія ЛГБТК" можна замінити іншим - "ідеологія культурної сексуальності". Дуда ще називає її "неомарксистською". При цьому гроші від ЄС Польща і надалі обов'язково повинна отримувати, наголошує він.

Читайте також: Гомофобне місто-партнер: в Україні не припиняють співпрацю із польськими Пулавами

"Фатальні наслідки"

Називати це "резолюціями, направленими проти ЛГБТК" загалом "несправедливо", сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер. Насправді, за його словами, усі ці заходи спрямовані на просування "сімейних цінностей". Він також дистанціювався від вимоги ЄС відреагувати на її звернення. Мовляв, можливе скасування таких резолюцій у компетенції органів місцевого самоврядування, а не центрального уряду у Варшаві.

Бартош Сташевський

Бартош Сташевський

Відомий польський ЛГБТК-активіст Бартош Сташевський пише у Twitter про "фатальні наслідки" гомофобного курсу для Малопольського воєводства. Депутати свідомо діяли на позбавлення своїх регіонів фінансування ЄС.

Сташевський навіть зажадав, аби правову оцінку діям місцевих депутатів дала прокуратура. Раніше він повідомив про те, що фінансування деяких проєктів через дискримінаційні резолюції вже припинили норвежці. Секретаріат норвезького фонду  EEA and Norway Grants навіть раніше за ЄС виніс попередження польському урядові. Тож деякі проєкти у Польщі вже недорахувалися мільйонів норвезьких крон.

Читайте також: Європарламент оголосив Євросоюз "простором свободи для ЛГБТIK"

У Варшаві не хочуть поступатися

Наразі ж на кону не просто кілька мільйонів, а цілих 57 мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Польщі. Ще більше грошей Варшава не дорахується, якщо продовжить ще й свою суперечливу реформу судової системи. На початку вересня Єврокомісія звернулася до Суду ЄС у Люксембурзі з проханням накласти на Польщу фінансові санкції за невиконання рішення суду про дисциплінарну палату польського Верховного суду.

Діяльність палати з більшістю суддів, лояльних до партії влади ПіС, є однією з багатьох ініціатив судової реформи націонал-консервативного польського уряду, яку критикує Брюссель. Але, рівно як і у питанні ЛГБТК, польська влада стоїть на своєму, а урядовий речник Мюллер заявив, що питання щодо "організації судової влади не можуть нав'язуватися Єврокомісією", і підтвердив, що скандальна реформа правосуддя у Польщі триватиме.

  • Крістофер-стріт, Нью-Йорк

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Тиха революція

    Критично подивитися на власну ідентичність стає легше тоді, коли за тебе це вже зробили інші. Завдяки рухам за права ЛГБТІ+ та жінок на критику наразилися ще донедавна повсюдні у світі патріархат і мачизм. Фотограф Суніл Гупта присвятив серію робіт геям із Крістофер-стріт у Нью-Йорку - місця, де у 1969 році зародився рух за права ЛГБТІ+.

  • Актори в нацистській уніформі

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Чоловіки в уніформі

    Войовничі чоловіки завжди були уособленням маскулінності. Цей фотоколаж Трістана Ф'юінгса демонструє, наскільки страшними і владними вони можуть здаватися. Кольорові зображення акторів, які грали нацистів, вражають глядача. Але водночас вони схожі на картковий будинок, який будь-якої миті може розвалитися.

  • Братська любов

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Братська любов

    Ця фотографія зображає самоідентичність бійців афганського руху "Талібан". Фотограф Томас Двожак знайшов десятки таких фотографій у Кандагарі 2001 року, коли розпочався наступ коаліції під приводом США на Афганістан. Він об'єднав їх у серію. Важко уявити собі більший контраст між образом бойовиків, що його змальовують ЗМІ, та їхнім власним баченням себе, як на таких фото.

  • Солдати серед своїх

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Солдати серед своїх

    Аді Нес тривалий час документує перебіг нескінченного конфлікту в Ізраїлі. Створюючи портрети солдатів в інтимних та безтурботних ситуаціях, він демонструє, зокрема, і м'якшу сторону ізраїльських збройних сил. Багато його робіт називають гомоеротичними, вони мають культовий статус у гей-спільнотах по всьому світу. Сам Нес каже, що його роботи відбивають його досвід служби в армії Ізраїлю.

  • Травесті-діва

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Водостійка туш для вій

    "Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?

  • Портрет з сережками й вусами

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Один лише зовнішній вигляд

    Що робить чоловіка чоловіком? Це питання стоїть у центрі робіт фотографині Кетрін Оупі. Вона залюбки надягає своєму синові спідницю з тюлі чи пропонує друзям причепити собі накладні вуса. Її мета - дослідити відмінності в поведінці та сприйнятті тієї чи іншої людини, які викликають навіть такі незначні зовнішні зміни.

  • Чорні чоловіки в США

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Маргіналізовані чоловіки

    На самосприйняття чорних чоловіків, передусім у США, багато в чому вплинули історичні події - вони довгий час були й часто досі залишаються жертвами расистських упереджень. Але в якийсь момент у них з'явилися взірці на кшталт О. Джея Сімпсона та Білла Косбі, за злетами й падіннями яких вони могли спостерігати. Потім одним із таких взірців став перший чорний президент США Барак Обама.

  • Бодіпозитив

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Бодіпозитив

    Чоловіки лише останніми роками стають об'єктами у ЗМІ, як це вже давно відбувається з жінками. Повсюдна гонитва за ідеалом краси стала викликом і для чоловіків, зі всіма можливими наслідками - від розладів сприйняття власного тіла до самогубств. Виставка "Маскулінність: звільнення через фотографію" торкається й цієї теми.

  • Кадик чоловіка

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Гниле "адамове яблуко"?

    На цьому фото Сем Контіс зображений кадик або ж "адамове яблуко", а отже - Y-хромосома, якою чоловіки відрізняються від жінок на генетичному рівні. Чи в цьому ховається щось більше? Який (власний) образ мають чоловіки у часи дебатів під хештегом #MeToo? Наскільки сильним є досі вплив патріархату? Виставку в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні можна побачити до 10 січня 2021 року.

    Автор: Сертан Сандерсон


Реклама

Докладно

Гомофобні наліпки від право-консервативного журналу

Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

Причиною є низка дискримінаційних рішень проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?  

BdT Deutschland Nürnberg testet vollelektrisches Müllauto

Як комунальники в Німеччині переходять на водень (відео)

У Берліні з’явилися електричні сміттєвози на водні! Чим вони особливі і чи стане водень паливом майбутнього у ФРН?  