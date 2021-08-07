Уряд Польщі обіцяє ліквідувати суперечливу дисциплінарну палату ВС

Влада Польщі ліквідує дисциплінарну палату Верховного суду (ВС) країни, виконавши таким чином вимогу Євросоюзу. Про це в суботу, 7 серпня, заявив лідер правлячої партії "Право і справедливість", віцепрем'єр Ярослав Качинський. "Ми ліквідуємо дисциплінарну палату в тому вигляді, в якому вона є зараз, і, таким чином, предмет спору зникне", - сказав Качинський в інтерв'ю державному інформагентству PAP.

Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі, яку створили у 2018 році, була центральним елементом суперечливої судової реформи, ініційованої партією "Право і справедливість". Палата має право звільнити будь-якого суддю чи прокурора, зазначає інформагенція dpa. Критики вважають, що дисциплінарну палату можуть використовувати для покарання суддів за неугодні владі рішення.

У середині липня цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності. Після цього Єврокомісія дала Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.

Тим часом Качинський в інтерв'ю PAP став на захист судової реформи у Польщі та проти рішення вищої судової інстанції ЄС. "Я не визнаю таких рішень", - сказав він, додавши, що Суд ЄС перевищив свої повноваження, втрутившись у сферу національного права. За словами Качинського, міністерство юстиції країни й так планувало ліквідувати дисциплінарну палату, мовляв, такий крок обговорювали ще до рішення Суду ЄС.

Напередодні очільниця Верховного суду Малгожата Мановска частково обмежила роботу дисциплінарної палати - до органу заборонили передавати нові справи щодо суддів чи прокурорів.