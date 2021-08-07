Уряд Польщі обіцяє ліквідувати суперечливу дисциплінарну палату ВС

Варшава ліквідує дисциплінарну палату Верховного суду країни, запевнив Ярослав Качинський. Палата мала право звільняти суддів та прокурорів.
Влада Польщі ліквідує дисциплінарну палату Верховного суду (ВС) країни, виконавши таким чином вимогу Євросоюзу. Про це в суботу, 7 серпня, заявив лідер правлячої партії "Право і справедливість", віцепрем'єр Ярослав Качинський. "Ми ліквідуємо дисциплінарну палату в тому вигляді, в якому вона є зараз, і, таким чином, предмет спору зникне", - сказав Качинський в інтерв'ю державному інформагентству PAP.
Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі, яку створили у 2018 році, була центральним елементом суперечливої судової реформи, ініційованої партією "Право і справедливість". Палата має право звільнити будь-якого суддю чи прокурора, зазначає інформагенція dpa. Критики вважають, що дисциплінарну палату можуть використовувати для покарання суддів за неугодні владі рішення.
У середині липня цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності. Після цього Єврокомісія дала Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.
Тим часом Качинський в інтерв'ю PAP став на захист судової реформи у Польщі та проти рішення вищої судової інстанції ЄС. "Я не визнаю таких рішень", - сказав він, додавши, що Суд ЄС перевищив свої повноваження, втрутившись у сферу національного права. За словами Качинського, міністерство юстиції країни й так планувало ліквідувати дисциплінарну палату, мовляв, такий крок обговорювали ще до рішення Суду ЄС.
Напередодні очільниця Верховного суду Малгожата Мановска частково обмежила роботу дисциплінарної палати - до органу заборонили передавати нові справи щодо суддів чи прокурорів.