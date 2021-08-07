 Єврокомісія просить Суд ЄС накласти на Польщу фінансові санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Єврокомісія просить Суд ЄС накласти на Польщу фінансові санкції

Суд ЄС за клопотанням Єврокомісії має розглянути питання фінансових санкцій щодо Варшави за невиконання рішення суду про дисциплінарну палату польського Верховного суду.

Єврокомісія просить Суд ЄС накласти на Польщу фінансові санкції

Єврокомісія оголосила у вівторок, 7 вересня, що звернулася до Суду ЄС з проханням накласти на Польщу фінансові санкції , оскільки Варшава не припинила роботу дисциплінарної палати Верховного суду країни.

Суд ЄС у середині липня визнав діяльність цієї палати такою, що суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності. Після цього Єврокомісія дала Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом. Польський уряд відповів, що дисциплінарну палату буде розпущено в рамках ширшої реформи судової системи в наступні місяці.

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Утім, на думку Єврокомісії, уряд Польщі не вживає необхідних заходів, тож Єврокомісія попросила Суд ЄС накласти на країну штраф, який стягуватиметься щодня, поки рішення суду щодо дисциплінарної палати не було повністю виконано. Розмір штрафу має визначити Суд ЄС, він може становити сотні тисяч євро на день, зазначає інформагенція dpa.

Єврокомісія також надіслала польському уряду офіційного листа з повідомленням про те, що він не вжив заходів для повного виконання рішення Суду ЄС щодо дисциплінарної палати Верховного суду.

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