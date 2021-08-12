Боротьба з "іноагентамі" в Польщі: навіщо влада змінює закон про ЗМІ?

Польський Сейм - нижня палата Національних зборів - ухвалив суперечливий закон про телерадіомовлення, який внесла на розгляд владна партія "Право і справедливість" (ПіС). За ухвалення документа в середу, 11 серпня, проголосували 228 депутатів, 216 - проти, ще десятеро утрималися. Згідно з документом, діяльність усіх ЗМІ на території країни з часткою неєвропейського капіталу понад 49 відсотків відтепер має бути обмежена.

Головною мішенню нового законопроекту є телекомпанія TVN та її інформаційний канал TVN24, який виступає з проєвропейською позицією і відкрито критикує уряд країни. Раніше Національна рада з телерадіомовлення вже відмовилася продовжити TVN24 ліцензію: її термін збігає 26 вересня 2021 року, при цьому заявку на продовження канал подав ще в лютому. З ухваленням нового закону, телеканалу не тільки не продовжать ліцензію - він може опинитися під загрозою закриття.

Акція протесту у Варшаві на підтримку телеканалу TVN і проти поправок до закону про ЗМІ

Тим часом у Польщі зростає опір планам правлячої партії. Увечері 10 серпня в понад 40 містах країни пройшли багатотисячні акції протесту за участю майже всіх представників роздробленої польської опозиції. Вони побоюються, що телеканал TVN24 стане лише першою жертвою нового закону, а далі під загрозою опиняться й інші незалежні ЗМІ.

Ситуація з TVN - це тільки початок, вважає голова Комітету захисту демократії (KOD) Якуб Карис. "Коли уряд покінчить з найбільшим незалежним телеканалом, йому буде легше знищити всі інші, дрібніші незалежні засоби масової інформації", - написав він у газеті Gazeta Wyborcza.

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Контроль над 80-ма відсотками місцевої преси

"Реполонізація" місцевих ЗМІ спочатку була одним з найважливіших пунктів політичного порядку ПіС: панівна партія вважає, що медіа в Польщі повинні мати польських власників та висвітлювати події з польської точки зору. Відразу після приходу до влади в 2015 році уряд консерваторів призначив на суспільно-правовій телеканал TVP лояльних до партії редакторів. Наступний крок на шляху до "реполонізаціі" було зроблено в грудні 2020 року, коли державна нафтова компанія Orlen викупила всі ЗМІ у німецької видавничої групи Passau. Відтоді польська держава контролює 80 відсотків місцевої преси в країні.

Телекомпанія TVN належить американському концерну Discovery

Чинний закон про телерадіомовлення від 1992 року передбачає, що фірми, які знаходяться за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), можуть контролювати не більше 49 відсотків акцій польських ЗМІ. Телекомпанія TVN належить американському концерну Discovery, який керує нею через фірму Polish Television Holding BV, зареєстровану в Нідерландах. Відповідно до нового закону, розробленого ПіС, мажоритарне володіння ЗМІ у Польщі має бути заборонено також компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але "контролюються" фірмами за її межами.

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Хто загрожує безпеці Польщі?

У пояснювальній записці до закону йшлося про те, що його основна мета - полегшити Національній раді з питань телерадіомовлення контроль над власниками ЗМІ, в тому числі, "з країн, що становлять значну загрозу безпеці польської держави".

Які саме країни маються на увазі, в ході недавньої пресконференції пояснив глава польського уряду Матеуш Моравецький. "Уявімо, що певні ЗМІ в Польщі - великий інтернет-сайт або телеканал, радіостанцію або газету - купить російська, китайська або арабська компанія. Хотіли б ми тоді мати право, як громадяни, сказати "ні"? - поставив риторичне запитання польський прем'єр. - У нас мають бути інструменти, які, зрештою, дозволять нам вирішити, доречно чи ні передати в чиїсь руки ЗМІ на польській землі, на території Республіки Польща".

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"Влада хоче обмежити свободу ЗМІ"

Але хоча прем'єр-міністр, говорячи про новий урядовий закон, згадав Китай, Росію і арабські держави, багато хто в Польщі вважає, що поправки ПіС спрямовані, перш за все, проти телеканалу TVN. "Це означає, що американська компанія Discovery, власник TVN, має позбутися більшості своїх акцій за останні півроку", - пояснює колишній керівник громадського телебачення TVP Юліуш Браун, який з 2015 року представляє опозицію в Раді національних ЗМІ Польщі.

Головний офіс TVN у Варшаві

Цілком ймовірно, що Discovery повністю відмовиться від володіння телекомпанією. "Якщо американці захочуть зберегти канал, не володіючи контрольним пакетом акцій, вони будуть змушені покладатися на рішення інших, і я не думаю, що вони підуть на це", - вважає Браун.

"Панівна партія хоче обмежити свободу ЗМІ, тому що вони дратують ПіС. І цей закон - ще одна спроба. Він повною мірою відповідає менталітетові значної частини політиків ПіС, а також частини їхніх виборців", - говорить Браун в інтерв'ю DW.

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TVN не збирається здаватися

Керівництво телеканалу TVN вважає нововведення спробою обмежити свободу ЗМІ "під виглядом боротьби з іноземною пропагандою". "Ми не піддамося тискові, ми залишимося незалежними і діятимемо в інтересах наших глядачів", - заявила рада директорів TVN 8 липня.

Єврокомісія також бачить у поправках до Закону про телерадіомовлення загрозу свободі ЗМІ в Польщі. "Ще один тривожний сигнал для свободи ЗМІ та розмаїття думок в країні", написала віцепрезидентка Єврокомісії Віра Журова в Twitter 12 липня 2021 року, наголосивши, що в Брюсселі уважно стежитимуть за розвитком подій навколо телекомпанії TVN.

У Вашингтоні теж розкритикували рішення польського Сейму. Як заявив глава пресслужби Державного департаменту США Нед Прайс, незалежні й вільні ЗМІ роблять демократію сильнішою. "Саме тому ми закликали польський уряд продемонструвати свою прихильність цим принципам", - заявив він.