Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення

Польський Сейм - нижня палата Національних зборів - ухвалив спірний закон про телерадіомовлення, який внесла на розгляд владна партія "Право і справедливість" (ПіС). За ухвалення документа в середу, 11 серпня, проголосували 228 депутатів, 216 - проти, ще десятеро утрималися.

Ініціатива передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуться іноземним компаніям тільки у разі, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Крім того, ліцензіат не повинен бути залежним від компаній, що мають головний офіс за межами цієї зони.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що його основна мета - полегшити Національній раді з питань телерадіомовлення контроль над власниками ЗМІ, зокрема "з країн, що представляють значну загрозу безпеці польської держави".

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Головною жертвою змін може стати компанія TVN

На думку низки експертів, головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Він керував мовником через зареєстровану в Нідерландах фірму Polish Television Holding BV. Новий закон, втім, передбачає, що мажоритарне володіння розташованими в Польщі ЗМІ забороняється компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але контролюються фірмами за її межами.

Законопроєкт ще має бути схвалений верхньою палатою парламенту, Сенатом, і підписаний президентом Анджеєм Дудою.

Раніше голова польської Ради міністрів Матеуш Моравецький стверджував, що новий закон спрямований першою чергою на те, аби не допустити придбання місцевих ЗМІ компаніями з Китаю, Росії та арабських держав.

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Рішення Сейму критикують в Державному департаменті США

У Вашингтоні розкритикували рішення польського Сейму. Як заявив глава пресслужби Державного департаменту США Нед Прайс, незалежні і вільні ЗМІ роблять демократію сильнішою. "Саме тому ми закликали польський уряд продемонструвати свою прихильність цим принципам", - заявив він.