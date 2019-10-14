 Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

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Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення

Головною жертвою схваленого в Польщі закону може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Держдепартамент США розкритикував зміни.

Зал Сейму Польщі під час дебатів щодо закону про телерадіомовлення

Зал Сейму Польщі під час дебатів щодо закону про телерадіомовлення

Польський Сейм - нижня палата Національних зборів - ухвалив спірний закон про телерадіомовлення, який внесла на розгляд владна партія "Право і справедливість" (ПіС). За ухвалення документа в середу, 11 серпня, проголосували 228 депутатів, 216 - проти, ще десятеро утрималися.

Ініціатива передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуться іноземним компаніям тільки у разі, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Крім того, ліцензіат не повинен бути залежним від компаній, що мають головний офіс за межами цієї зони.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що його основна мета - полегшити Національній раді з питань телерадіомовлення контроль над власниками ЗМІ, зокрема "з країн, що представляють значну загрозу безпеці польської держави".

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Головною жертвою змін може стати компанія TVN

На думку низки експертів, головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Він керував мовником через зареєстровану в Нідерландах фірму Polish Television Holding BV. Новий закон, втім, передбачає, що мажоритарне володіння розташованими в Польщі ЗМІ забороняється компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але контролюються фірмами за її межами.

Законопроєкт ще має бути схвалений верхньою палатою парламенту, Сенатом, і підписаний президентом Анджеєм Дудою.

Раніше голова польської Ради міністрів Матеуш Моравецький стверджував, що новий закон спрямований першою чергою на те, аби не допустити придбання місцевих ЗМІ компаніями з Китаю, Росії та арабських держав.

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Рішення Сейму критикують в Державному департаменті США

У Вашингтоні розкритикували рішення польського Сейму. Як заявив глава пресслужби Державного департаменту США Нед Прайс, незалежні і вільні ЗМІ роблять демократію сильнішою. "Саме тому ми закликали польський уряд продемонструвати свою прихильність цим принципам", - заявив він.

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