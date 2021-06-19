Ярослава Качинського переобрали головою партії "Право і справедливість"

Правляча у Польщі партія "Право і справедливість" у суботу, 3 липня, переобрала ще на чотири роки своїм головою Ярослава Качинського. За нього віддала голоси більшість учасників з'їзду партії, який відбувся у Варшаві. Інших кандидатів на посаду голови партії не висували.

Після голосування Качинський заявив, що цей чотирирічний термін на посаді голови партії стане для нього останнім.

Ярослав Качинський разом зі своїм братом-близнюком Лехом Качинським застував партію "Право і справедливість" 20 років тому. Пізніше Лех Качинський був обраний президентом Польщі, а у 2010 році він загинув під час авіакатастрофи поблизу Смоленська. Ярослав Качинський керує партією з 2003 року, у 2006-2007 році він обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі. Зараз польські ЗМІ називають його найвпливовішою людиною Польщі.

Головну опозиційну партію Польщі очолив Дональд Туск

Раніше цього ж дня під час з'їзду провідної польської опозиційної партії "Громадянська платформа" її віцеголовою обрали колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска. Туск також візьме на себе виконання обов'язків голови цієї політичної сили. Згодом голосуванням членів політсили його мають затвердити головою партії.

Сам Туск заявив, що повертається у польську політику та в "Громадянську платформу", аби допомогти у боротьбі зі "злом" партії "Право і справедливість". "Я знаю, що багато поляків чекають, поки цей похмурий сон завершиться", - додав політик. За словами Туска, його партія - єдина, яка може бути відчутною альтернативою у боротьбі з ПіС на запланованих на 2023 рік виборах.