 Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі

Ексглава Європейської Ради Дональд Туск повернувся у польську політику. Він виконуватиме обов'язки голови опозиційної партії "Громадянська платформа".

Новий лідер Громадянської платформи Дональд Туск

Новий лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск (фото з архіву)

Колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска було обрано віцеголовою польської опозиційної партії "Громадянська платформа" . Це рішення ухвалили під час з'їзду політичної сили, що відбувся у Варшаві у суботу, 3 липня. Туск також візьме на себе виконання обов'язків голови цієї політичної сили. Перед цим Борис Будка пішов у відставку з посади голови партії.   

Виступаючи перед з'їздом Туск заявив, що повертається у польську політику та "Громадянської платформи", аби допомогти у боротьбі зі "злом" правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" (ПіС). "Я знаю, що багато поляків чекають, поки цей похмурий сон завершиться", - додав політик.

За словами Туска, його партія - єдина, яка може бути відчутною альтернативою у боротбі з ПіС на запланованих на 2023 рік виборах. "Немає шансів на перемогу без "(Громадянської. - Ред.) платформи", - додав він.

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Туск - один із засновників "Громадянської платформи"

Колишній президент Європейської Ради допоміг заснувати ліберальну партію ще у 2001 році. Вона була правлячою у країні протягом восьми років - більшість часу із Туском на чолі уряду. Однак у 2015 році владу у Варшаві отримала ПіС.

При цьому правляча нині у Польщі партія перебуває у майже відкритому протистоянні з Брюсселем. Так, Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду. У ЄС також критикують поводження Варшави із сексуальними меншинами та порушення прав жінок в країні.

Водночас, згідно з соціологічними опитуваннями, ПіС та її коаліційні партнери й досі мають підтримку більшості поляків завдяки щедрим соціальним виплатам польським родинам та своїй популярній серед католицького населення консервативній політиці. Втім через внутрішні суперечки правляча коаліція нещодавно втратила більшість у Сеймі.

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