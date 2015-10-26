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Громадянська платформа

Тема

Громадянська платформа - політична партія в Польщі.

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Новини

15 жовтня 2023 р.

Польща: лідирує влада, але уряд може сформувати опозиція

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Докладно

Дональд Туск (ліворуч) та Ярослав Качинський під час теледебатів 2007 року

Вибори у Польщі. Хто переможе - Туск чи Качинський?

Вибори у Польщі. Хто переможе - Туск чи Качинський?

Як для Дональда Туска, так і для Ярослава Качинського поразка на парламентських виборах може означати кінець кар'єри.
Політика14 жовтня 2023 р.
Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск на оппозиційному з'їзді у Ржешуві

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Виборча кампанія у Польщі не завжди проходить чисто. Лідер ліберальної оппозиції Дональд Туск часто потрапляє під удари.
Політика1 травня 2023 р.
Лампадка та квіти

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Самогубство підлітка спричинило в Польщі дебати про роль провладних ЗМІ. Чи винні вони в загибелі хлопчика?
Суспільство10 березня 2023 р.
Дональд Туск під час виступу на з'їзді опозиційної "Громадянської платформи"

Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

Новий глава опозиційної "Громадянської платформи" заявив, що для правлячої у Польщі партії ПіС Росія є ближчою за ЄС.
Політика5 липня 2021 р.
Новий лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск

Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі

Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі

Ексглава Європейської Ради Дональд Туск повернувся у польську політику.
Політика3 липня 2021 р.
Славомір Новак очолював "Укравтодор" з 2016 по 2019 рік

Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі

Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі

Затримання екс-керівника "Укравтодору" за підозрою у корупції - несподіваний поворот у кар'єрі Славоміра Новака.
Політика20 липня 2020 р.
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Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Бартош Дудек

Вибори в Польщі - план Качинського спрацював

Бартош Дудек
Коментар
Політика14 жовтня 2019 р.
Бартош Дудек

З Польщі може подути зустрічний вітер

Бартош Дудек
Коментар
26 жовтня 2015 р.