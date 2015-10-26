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Громадянська платформа
Тема
Громадянська платформа - політична партія в Польщі.
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Новини
15.10.2023
15 жовтня 2023 р.
Польща: лідирує влада, але уряд може сформувати опозиція
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Докладно
Вибори у Польщі. Хто переможе - Туск чи Качинський?
Вибори у Польщі. Хто переможе - Туск чи Качинський?
Як для Дональда Туска, так і для Ярослава Качинського поразка на парламентських виборах може означати кінець кар'єри.
Політика
14.10.2023
14 жовтня 2023 р.
Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?
Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?
Виборча кампанія у Польщі не завжди проходить чисто. Лідер ліберальної оппозиції Дональд Туск часто потрапляє під удари.
Політика
01.05.2023
1 травня 2023 р.
Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?
Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?
Самогубство підлітка спричинило в Польщі дебати про роль провладних ЗМІ. Чи винні вони в загибелі хлопчика?
Суспільство
10.03.2023
10 березня 2023 р.
Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну
Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну
Новий глава опозиційної "Громадянської платформи" заявив, що для правлячої у Польщі партії ПіС Росія є ближчою за ЄС.
Політика
05.07.2021
5 липня 2021 р.
Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі
Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі
Ексглава Європейської Ради Дональд Туск повернувся у польську політику.
Політика
03.07.2021
3 липня 2021 р.
Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі
Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі
Затримання екс-керівника "Укравтодору" за підозрою у корупції - несподіваний поворот у кар'єрі Славоміра Новака.
Політика
20.07.2020
20 липня 2020 р.
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Точка зору
Вибори в Польщі - план Качинського спрацював
Бартош Дудек
Коментар
Політика
14.10.2019
14 жовтня 2019 р.
З Польщі може подути зустрічний вітер
Бартош Дудек
Коментар
26.10.2015
26 жовтня 2015 р.
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