 Катастрофа під Смоленськом: у Польщі вимагають арешту російських диспетчерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

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Катастрофа під Смоленськом: у Польщі вимагають арешту російських диспетчерів

Російські диспетчери давали пілотам команди знизитися і йти на посадку попри те, що вони не знали фактичного місцезнаходження літака, заявили в польській прокуратурі.

Уламки Ту-154, в якому знаходився Лех Качиньський і ще 95 людей

Уламки Ту-154, в якому знаходився Лех Качиньський і ще 95 людей

Польська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт російських диспетчерів, які працювали в аеропорту в день авіакатастрофи під Смоленськом, в результаті якої загинув експрезидент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей.

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"Слідча група №1 при крайовій прокуратурі звернулася до районного суду Варшава-Мокотов з клопотанням про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які несли службу в аеропорту Смоленськ-Північний в 2010 році", - повідомила у середу, 16 вересня, "Польському радіо" речниця польської крайової прокуратури Єва Бялик. Вона уточнила, що диспетчерам пред'явили звинувачення в умисному доведенні до авіакатастрофи, яка потягнула за собою смерть великої кількості людей.

Слідчі встановили, що вийшла з ладу система радіолокаційної посадки, яку використовували у смоленському диспетчерському пункті, повідомляє "Польське радіо". Через те, що літак зник з моніторів диспетчерів, велика частина інформації, яку вони передавали пілотам про місцезнаходження літака, не відповідала дійсності. Російські диспетчери давали пілотам команди знизитися і йти на посадку, не знаючи місцезнаходження літака, підкреслили в крайовій прокуратурі.

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Росія не видасть диспетчерів

Звернення прокуратури до суду - перший крок до оголошення підозрюваних в міжнародний розшук, що в подальшому дозволить вимагати їхньої видачі польській владі.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "цькуванням" дії Варшави, повідомляє "Інтерфакс". "Ми закликаємо партнерів припинити цю виставу, припинити цькування російських диспетчерів, всі спроби Варшави домогтися їхньої видачі марні. Згідно з нашою конституцією, Росія не має права нікому і ні за яких обставин видавати своїх громадян", - сказала Захарова в четвер, 17 вересня.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Москві негативно ставляться до наміру польської прокуратури домагатися тимчасового арешту трьох диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленська в день катастрофи літака Качинського.

Авіакатастрофа під Смоленськом забрала життя перших осіб Польщі

Літак Ту-154 з польською урядовою делегацією розбився під час заходу на посадку на аеродромі "Смоленськ-Північний" 10 квітня 2010 року. Загинули всі 96 людей на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією, представники вищого військового командування країни, відомі політики, громадські та релігійні діячі. Вони прямували на заходи вшауваня пам'яті розстріляних у Катині польських офіцерів співробітниками радянського НКВС.

У 2011 році Міждержавний авіаційний комітет опублікував доповідь, з якої випливає, що лайнер розбився через помилку пілотів, які не зуміли прийняти правильних рішень в умовах поганої видимості. Польська комісія на чолі з тодішнім міністром внутрішніх справ Єжи Міллером вела власне розслідування і дійшла схожих висновків.

Новий уряд Польщі визнав висновки непереконливими. Варшава відновила розслідування в 2016 році. Його учасники дійшли висновку, що літак розвалився на шматки ще в небі, в результаті вибуху на борту. На даний момент розслідування катастрофи вважається незавершеним через те, що російська сторона утримує частину уламків літака, бортові самописці з записами, а також інші докази. 

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