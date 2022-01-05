Шпигунський скандал у Польщі: хто стежить за опозицією?

Коли міжнародний консорціум журналістів оприлюднив результати розслідування про зловживання шпигунським програмним забезпеченням Pegasus, у списку з переважно авторитарних держав на кшталт Азербайджану, Саудівської Аравії, Руанди та Марокко, де велось стеження за політиками, репортерами та правозахисниками, була лише одна країна ЄС - Угорщина.

Але зараз, пів року потому, з'явилася інформація, котра вказує на те, що правляча в Польщі правоконсервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка вбачає за взірець угорського прем'єра Віктора Орбана, не відстає від нього і в цьому питанні. Кшиштоф Брейза, чільний політик з ліберальної опозиційної польської партії "Громадянська платформа", незадовго до Нового року повідомив, що його смартфон у період з квітня по жовтень 2019 року було зламано цілих 33 рази.

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Брейза очолював виборчий штаб своєї партії на парламентських виборах 13 жовтня 2019 року, тоді ж польське державне телебачення TVP оприлюднило підроблені електронні листи, які мали б служити свідченням того, що він начебто вів ненависницьку кампанію проти своїх політичних опонентів. Зараз 38-річний Брейза переконаний: "Це не просто випадковість". За його словами, мейли було викрадено з його смартфона та зманіпульовано.

Польський ексміністр Гєртих каже, що його смартфон атакували 18 разів

Брейза - не єдина жертва хакерських атак. Роман Гєртих, ексміністр та тісно пов'язаний із ліберальною польською опозицією юрист, каже, що його смартфон атакували 18 разів. А на мобільному прокурорки Єви Вжосек, яка мала суперечку з урядом через спірні плани провести голосування поштою на виборах президента 2020 року і входить до критичного до уряду об'єднання прокурорів Lex Super Omnia, було виявлено сліди шести хакерських атак у період з червня по серпень 2021 року.

Сліди ведуть до Pegasus

Шпигунську програму Pegasus розробили в ізраїльській компанії NSO. Її купують держави в усьому світі для боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. Програма дозволяє стежити за смартфонами на базі операційних системи iOS та Android в режимі реального часу, записувати розмови, визначати геолокацію та потайки активувати камеру. За словами ІТ-експертів, від такої програми не існує жодного захисту.

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Брейза про хакерські атаки дізнався з повідомлення інформагенції AP, Вжосек - від компанії Apple. Усі випадки підтвердили в канадській групі дослідників Citizen Lab з Університету Торонто. З огляду на нові викриття польська опозиція каже про "польській вотергейт" та вимагає створення парламентської слідчої комісії. Зрештою, вважають в опозиції, використання Pegagus могло вплинути на результати виборів.

Безпорадний уряд

Але в урядовому таборі мовчать. "Я не знаю, про яку систему ви запитуєте. Я не знаю, яка це могла б бути система", - відповів журналістам незадовго до Нового року віцеміністр юстиції Польщі Міхал Воз. Він наголосив, що міністр юстиції та генпрокурор Збігнев Зьобро так само нічого не знає про нелегальне прослуховування. Насправді ж генпрокуратура, схоже, мало цікавилася цим випадком. Адвокатка Брейзи подала відповідну заяву, але відповіді досі немає. У випадку Вжосек у відкритті провадження взагалі відмовили - через брак підстав для попередньої підозри.

Логотив фірми-розробниці ПЗ Pegasus

3 січня 2022 року Вос навіть пожартував із цього приводу. На Twitter він опублікував фото ігрової приставки Playstation та написав: "Це Pegasus, який я купив у 90-их роках". Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навіть натякнув, що за шпигунством можуть стояти закордонні спецслужби, яких "у світі дуже багато".

Домовленість на найвищому рівні

Але уряду стає дедалі важче аргументувати. Стають відомими дедалі більше доказів, що проливають світло на цю темну історію. Як повідомила на початку грудня 2021 року польська ліволіберальна Gazeta Wyborcza, у липні 2017 року відбулася зустріч між Віктором Орбаном, тодішньою польською прем'єркою Беатою Шидло та тодішнім очільником уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Мовляв, саме на тій зустрічі й домовились про купівлю Pegasus.

Тодішні прем'єри Ізраїлю та Угорщини - Біньямін Нетаньяху та Віктор Орбан, 2017 рік

Аби приховати угоду, польський рахунок на 25 мільйонів злотих було оплачено не з рахунку, приміром, Центральної антикорупційної служби (CBA), а з Фонду допомоги жертвам злочинів, що підпорядкований міністерству юстиції. Відповідне подання комітету з питань фінансів зробив віцеміністр юстиції Вос. При цьому, за даними газети, депутатам не було повідомлено, що йдеться про придбання програмного забезпечення для шпигування.

Ще одна шпигунська програма

Ізраїль тим часом повідомив, що зменшив число держав, які мають право користуватися Pegasus, з понад 100 до 37. Втратили свою ліцензію, зокрема, Польща й Угорщина. А втім, польська опозиція сумнівається, що це означає кінець шпигуванню.

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"Найближчими днями ми дізнаємося нові конкретні імена та телефонні номери тих, кого прослуховували", - каже Гжегож Схетина, співзасновник "Громадянської платформи" та колишній голова МВС та МЗС Польщі. А відомий експерт з питань безпеки Пйотр Нємчик вказує, що зареєстрована в Північній Македонії ізраїльська компанія Predator уже зараз пропонує альтернативне програмне забезпечення замість Pegasus.

Голова "ПіС" та віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський звернувся 27 грудня 2021 року до тих, хто боїться прослуховування: "Напівжартома я можу порадити вам користуватися таким мобільним, як у мене - старим, вживаним, але він може навіть наче знімати відео, якщо натиснути потрібну кнопку".