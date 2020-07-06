 Скандал із прослуховуванням Pegasus: глава міноборони Ізраїлю їде до Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Скандал із прослуховуванням Pegasus: глава міноборони Ізраїлю їде до Франції

Міністр оборони Ізраїлю їде до Парижа на переговори зі своєю французькою колегою щодо ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. За даними ЗМІ, її використовували для прослуховування журналістів і політиків.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц полетить 28 липня до Парижа на переговори зі своєю французькою колегою Флоренс Парлі. Вони обговорюватимуть ізраїльську систему електронного шпигунства Pegasus. Про це повідомила пресслужба міноборони Ізраїлю у вівторок, 27 липня.

Візит Ганца до Парижа пов'язаний з публікацією розслідування, згідно з яким один із телефонних номерів президента Франції Еммануеля Макрона був виявлений в списку номерів, які, ймовірно, прослуховувалися. При цьому незрозуміло, чи став телефон Макрона об'єктом хакерської атаки.

У свою чергу, ізраїльська компанія NSO, яка є розробником програмного забезпечення Pegasus, виключила можливість шпигунства за Макроном. "Я можу з упевненістю сказати, що президент Макрон не був мішенню", - заявив високопоставлений представник NSO ізраїльському телебаченню. Компанія назвала себе жертвою "злісної та наклепницької" кампанії.

Нагадаємо, 18 липня були опубліковані результати кількамісячного журналістського розслідування "проєкт Pegasus", до якого  були залучені 16 редакцій, серед яких німецькі NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories. У розпорядження журналістів і правозахисників потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з кількох десятків країн.

За даними проєкту, влада авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків, використовуючи програму, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group. У понад 1000 випадків вдалося ідентифікувати власників цих номерів, серед яких виявилися, зокрема, високопоставлені політики, адвокати, журналісти і правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та цілої низки інших країн. Франція запровадила щодо цього офіційне розслідування.

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США, вочевидь, прослуховували телефон Меркель

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