ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення

Європейська Комісія (ЄК) у середу, 22 грудня запустила дисциплінарну процедуру проти Польщі щодо можливого порушення нею Договорів ЄС через рішення конституційного суду країни. Останній у жовтні 2021 року постановив, що частина законодавства ЄС несумісна з польською Конституцією. Таким чином, польський суд порушив принцип верховенства законів ЄС над національним законодавством країн-членів, вважають у Брюсселі.

"Комісія вважає, що рішення Конституційного суду (Польщі. - Ред.) порушують загальні принципи автономії, верховенства, ефективності та єдиного застосування права ЄС, а також обов'язковість виконання рішень Суду Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Запуск дисциплінарної процедури в Брюсселі також обґрунтовують тим, що рішення польського конституційного суду позбавляють позивачів до польських судів права на ефективний судовий захист, передбачений Договорами ЄС. Єврокомісія має "серйозні сумніви в незалежності та неупередженості Конституційного суду Польщі", йдеться у повідомленні.

Варшава має два місяці на відповідь

Польща має два місяці, щоб відповісти на закиди Єврокомісії. Якщо суперечку не вдасться владнати, Єврокомісія матиме можливість подати позов проти Польщі до Суду ЄС. Він може накладати щоденні штрафи на Варшаву, допоки вона не виконає вимоги Брюсселя.

Влада Польщі критично відреагувала на повідомлення Єврокомісії. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький закинув Єврокомісії, що та "неправильно розуміє розподіл повноважень між державами та структурами ЄС". А заступник міністра юстиції Польщі Себастіан Калета заявив про "наступ на польську конституції та наш суверенітет".

Це вже не перша суперечка між ЄС та Варшавою, пов'язана з роботою польської судової системи та верховенством права в країні, щодо якого в Брюсселі вже роками висловлюють великі побоювання. Раніше Суд ЄС у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати по одному мільйону євро щодня за невиконання поставлених Судом вимог щодо суперечливої судової реформи в країні. Йдеться про роботу так званої дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка в 2018 році отримала право звільняти будь-якого суддю чи прокурора. У Брюсселі вважають, що судова реформа в Польщі призводить до зменшення незалежності судової гілки влади в цій країні та збільшує вплив на неї уряду.