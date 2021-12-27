Дуда ветував законопроєкт, що обмежує неєвропейські інвестиції в польські ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 27 грудня, ветував законопроєкт про медіа, який забороняє будь-якій неєвропейській організації володіти більше ніж 49 відсотками у польських теле- чи радіомовних компаніях, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Законопроєкт, нещодавно ухвалений польським парламентом, забороняє видавати ліцензії на мовлення компаніям із штаб-квартирою чи реєстрацією за межами Європейської економічної зони. Опоненти законопроєкту вважають, що він націлений на телекомпанію TVN, що входить до американської групи каналів Discovery. Це єдина польська телекомпанія, що підпадає під дію потенційного закону. Популярний новинний телеканал TVN24 відомий своєю критичною позицією щодо польського уряду.

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Поляки протестують проти законопроєкту про телерадіомовлення, грудень 20231 року.

Законопроеєкт викликав міжнародну критику, особливо з боку США, а також акції протесту в Польщі на підтримку новинної станції та свободи слова в цілому. Discovery погрожував подати міжнародний позов до арбітражного суду проти Польщі.

Дуда звернувся до парламенту з пропозицією розробити більш прийнятні законодавчі заходи для обмеження участі іноземних компаній в польських медіа. "Але вони мають бути запроваджені в майбутньому. Для тих, хто захоче інвестувати в нашу країну після набрання чинності закону. Тоді вони будуть знати, за яких умов можуть це зробити", - пояснив він. За словами президента, одним із аргументів для вето стала угода про взаємні економічні та торговельні відносини зі США, а також важливіть забезпечення плюралізму ЗМІ та свободи слова.

Нагадаємо, що 22 грудня Європейська комісія запустила дисциплінарну процедуру проти Польщі щодо можливого порушення нею договорів Європейського Союзу через рішення конституційного суду країни. Останній у жовтні постановив, що частина законодавства ЄС несумісна з польською Конституцією. Таким чином, польський суд порушив принцип верховенства законів ЄС над національним законодавством країн-членів, вважають у Брюсселі.