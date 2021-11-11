Європарламент розкритикував польський закон про аборти

Європейський парламент засудив рішення Конституційного трибуналу Польщі про майже повну заборону абортів у цій країні і закликав скасувати цей закон. Відповідну резолюцію європарламентарі ухвалили в четвер, 11 листопада. "За" документ проголосували 373 депутати, 124 висловилися "проти", ще 55 утрималися.

Заборона переривати вагітність у Польщі діє уже майже рік. Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для матері. "За останні 10 місяців лише 300 польських жінок звернулися до послуг переривання вагітності в лікарнях на підставі загрози життю та здоров’ю", - йдеться у документі Європарламенту.

Водночас за останній рік міжнародна неурядова ініціатива "Аборт без кордонів" (Abortion Without Borders) допомогла 34 тисячам жінкам з Польщі отримати доступ до цієї медичної процедури, що, вказують у ЄП, становить лише частку від загальної кількості тих, хто потребує переривання вагітності.

Доступ до абортів у ЄС

У резолюції йдеться про те, що через заборону польським жінкам доводиться вдаватися до небезпечних переривань вагітності, виїжджати за кордон для аборту або виношувати плід проти власної волі, у тому числі у випадках серйозних фізичних вад плоду. Польські жінки мають отримати підтримку в доступі до послуг з переривання вагітності в інших країнах-членах ЄС, вважають євродепутати.

Європарламент закликає країни-члени ЄС до ефективнішої співпраці для полегшення міжнародного доступу до абортів. Наприклад, пропонується надати польським жінкам доступ до безкоштовних та безпечних операцій в інших національних системах охорони здоров’я.

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Протести через померлу вагітну

На початку листопада тисячі поляків вийшли на вулиці міст у пам'ять про вагітну Ізабелу, яка померла нібито внаслідок септичного шоку в лікарні Пщина на півдні Польщі.

30-річна жінка потрапила до лікарні на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод наприкінці вересня. За словами адвокатки родини померлої, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя. Ізабелу називають першою жертвою майже повної заборони абортів у Польщі. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.