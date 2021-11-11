 Європарламент розкритикував польський закон про аборти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Європарламент розкритикував польський закон про аборти

Євродепутати закликають уряд Польщі скасувати заборону на аборти, що ставить під загрозу життя жінок. Країн-членів ЄС закликали сприяти польським жінкам у наданні послуг з переривання вагітності.

Акція проти заборони абортів польському Познані

Акція проти заборони абортів польському Познані

Європейський парламент засудив рішення Конституційного трибуналу Польщі про майже повну заборону абортів у цій країні і закликав скасувати цей закон. Відповідну резолюцію європарламентарі ухвалили в четвер, 11 листопада. "За" документ проголосували 373 депутати, 124 висловилися "проти", ще 55 утрималися. 

Заборона переривати вагітність у Польщі діє уже майже рік. Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для матері. "За останні 10 місяців лише 300 польських жінок звернулися до послуг переривання вагітності в лікарнях на підставі загрози життю та здоров’ю", - йдеться у документі Європарламенту. 

Водночас за останній рік міжнародна неурядова ініціатива "Аборт без кордонів" (Abortion Without Borders) допомогла 34 тисячам жінкам з Польщі отримати доступ до цієї медичної процедури, що, вказують у ЄП, становить лише частку від загальної кількості тих, хто потребує переривання вагітності.

Доступ до абортів у ЄС

У резолюції йдеться про те, що через заборону польським жінкам доводиться вдаватися до небезпечних переривань вагітності, виїжджати за кордон для аборту або виношувати плід проти власної волі, у тому числі у випадках серйозних фізичних вад плоду. Польські жінки мають отримати підтримку в доступі до послуг з переривання вагітності в інших країнах-членах ЄС, вважають євродепутати.

Європарламент закликає країни-члени ЄС до ефективнішої співпраці для полегшення міжнародного доступу до абортів. Наприклад, пропонується надати польським жінкам доступ до безкоштовних та безпечних операцій в інших національних системах охорони здоров’я.

Читайте також: Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються

Протести через померлу вагітну

На початку листопада тисячі поляків вийшли на вулиці міст у пам'ять про вагітну Ізабелу, яка померла нібито внаслідок септичного шоку в лікарні Пщина на півдні Польщі.

30-річна жінка потрапила до лікарні на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод наприкінці вересня. За словами адвокатки родини померлої, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя. Ізабелу називають першою жертвою майже повної заборони абортів у Польщі. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.

Дивитись відео 03:32

Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021)

 

DW.COM

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки

У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.  

Десятки тисяч людей у США виступили на захист права жінок на аборт

У понад 600 містах США майже 200 правозахисних організацій провели "жіночі марші" проти суперечливого закону в Техасі, який забороняє аборти.  

Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів

Верховний суд Мексики визнав незаконним покарання за переривання вагітності в першому триместрі.  

Реклама

Докладно

Мігранти на кордоні Білорусі й Польщі отримують гуманітарну допомогу від представників білоруського осередку Червоного хреста

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину.  

Symbolbild Ukraine Russland Gaspipeline

Лукашенко погрожує ЄС перекриттям транзиту газу

Лукашенко відповів ЄС на наміри запровадження санкцій тим, що може перекрити транзит газогоном "Ямал-Європа".  