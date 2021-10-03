 Десятки тисяч людей у США виступили на захист права жінок на аборт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2021

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Новини

Десятки тисяч людей у США виступили на захист права жінок на аборт

У понад 600 містах США майже 200 правозахисних організацій провели "жіночі марші" проти суперечливого закону в Техасі, який забороняє аборти.

У Нью-Йорку виступили за захист права жінок на аборти

Учасники акції протесту у Нью-Йорку

Десятки тисяч людей у Сполучених Штатах Америки вийшли в суботу, 2 жовтня, на марші за право жінок на аборт. Акції відбулися в десятках федеральних штатів, загалом у понад 600 містах. До участі в акціях заликали майже 200 правозахисних організацій.

Тільки на вулицях Вашингтона в марші взяли участь близько 10 тисяч учасників. Під гаслами на кшталт "Руки геть від мого тіла!" вони влаштували ходу до будівлі Верховного суду. Деякі активісти тримали в руках плакати зі словами "Моє тіло, моє рішення, моє право". Дехто вийшов у рожевих футболках, а дехто вдягнувся у стилі Рут Гінзбург - судді Верховного суду США, яку вважають поборницею ліберальних цінностей і яка багато зробила для прав жінок, у тому числі для відстоювання права на аборт.

Учасниця акції протесту в Вашингтоні вдягнена під Рут Гінзбург

Учасниця акції протесту в Вашингтоні вдягнена в стилі Рут Гінзбург - судді Верховного суду США, яка відстоювала ліберальні цінності і права жінок

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Проти стигматизації абортів і суворого закону в Техасі

Організатори акцій заявили, що спільно виступають за "країну, де аборт не лише легалізований, а й доступний, недорогий і нестигматизований", передає інформагенція AFP.

Активісти виступили проти суперечливого закону, який ухвалили в Техасі і який забороняє переривання вагітності. Це найсуворіший закон про обмеження права на аборт у США, він набув чинності на початку вересня.

Документ забороняє аборт від часу, коли можна почути серцебиття плоду, а отже, приблизно з шостого тижня вагітності. Закон не передбачає винятків навіть у разі, якщо вагітність почалася внаслідок зґвалтування або інцесту.

Окрім того, закон дозволяє громадянам позиватися до суду проти будь-якої людини, яка могла допомогти жінці перервати вагітність, і вимагати від такої людини компенсації не менше 10 тисяч доларів. 

Президент США Джо Байден на початку вересня розкритикував закон про заборону абортів у Техасі. Він назвав його безглуздим і таким, який загрожує "неконституційним хаосом".

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