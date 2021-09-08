 Мін′юст США подав позов проти закону про обмеження абортів у Техасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

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Мін'юст США подав позов проти закону про обмеження абортів у Техасі

Міністерство юстиції США подало позов проти техаського закону, котрий майже повністю забороняє аборти. Міністр юстиції Меррік Гарланд вважає його "явно не конституційним".

Міністр юстиції США Меррік Гарланд

Міністр юстиції США Меррік Гарланд

Міністр юстиції США Меррік Гарланд подав у четвер, 9 вересня, позов проти штату Техас у зв'язку з чинним там законом про майже повну заборону абортів. Позов був поданий до Федерального окружного суду в Остіні, столиці Техасу. Радикальний закон, який діє в Техасі з 1 вересня, є "явно неконституційним", заявив Гарланд. За словами міністра, відомство домагатиметься, щоб суд "заборонив виконання закону".

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Техаський закон у більшості випадків забороняє проведення абортів після шести тижнів вагітності. Це поширюється і на ті ситуації, коли вагітність виникає в результаті зґвалтування або інцесту. Крім того, закон дозволяє всім охочим подавати до суду на будь-яку людину, яка, ймовірно, допомогла жінці зробити аборт, та вимагати від неї виплати компенсації не менше 10 тисяч доларів США, повідомляє інформагенція dpa.

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Президент США Джо Байден назвав закон "екстремальним" та таким, що "грубо порушує конституційне право", а також загальнонаціональну практику, що склалася впродовж майже півстоліття. Згідно з рішенням Верховного суду від 1973 року, аборти в США легалізовані і уряду не дозволяється обмежувати право на них аж до часу незалежної життєздатності плода. Окремі штати, хоч і не можуть повністю забороняти аборти, мають можливвсть запроваджувати обмеження.

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Аборти є однією з найбільш суперечливих політичних тем в США. Республіканська партія здебільшого виступає за їхню заборону, тоді як Демократична партія підтримує їхню легальність.

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