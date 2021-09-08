Мін'юст США подав позов проти закону про обмеження абортів у Техасі

Міністр юстиції США Меррік Гарланд подав у четвер, 9 вересня, позов проти штату Техас у зв'язку з чинним там законом про майже повну заборону абортів. Позов був поданий до Федерального окружного суду в Остіні, столиці Техасу. Радикальний закон, який діє в Техасі з 1 вересня, є "явно неконституційним", заявив Гарланд. За словами міністра, відомство домагатиметься, щоб суд "заборонив виконання закону".

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Техаський закон у більшості випадків забороняє проведення абортів після шести тижнів вагітності. Це поширюється і на ті ситуації, коли вагітність виникає в результаті зґвалтування або інцесту. Крім того, закон дозволяє всім охочим подавати до суду на будь-яку людину, яка, ймовірно, допомогла жінці зробити аборт, та вимагати від неї виплати компенсації не менше 10 тисяч доларів США, повідомляє інформагенція dpa.

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Президент США Джо Байден назвав закон "екстремальним" та таким, що "грубо порушує конституційне право", а також загальнонаціональну практику, що склалася впродовж майже півстоліття. Згідно з рішенням Верховного суду від 1973 року, аборти в США легалізовані і уряду не дозволяється обмежувати право на них аж до часу незалежної життєздатності плода. Окремі штати, хоч і не можуть повністю забороняти аборти, мають можливвсть запроваджувати обмеження.

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Аборти є однією з найбільш суперечливих політичних тем в США. Республіканська партія здебільшого виступає за їхню заборону, тоді як Демократична партія підтримує їхню легальність.