 Аргентина легалізувала аборти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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Новини

Аргентина легалізувала аборти

Раніше аборти в Аргентині дозволялися лише у випадку зґвалтування, загрози життю матері або плода. Ухвалення закону про легалізацію абортів в Аргентині може мати вплив на весь континент.

Акція на підтримку легалізації абортів в Аргентині

Акція на підтримку легалізації абортів в Аргентині

Сенат Аргентини у середу, 30 грудня, ухвалив закон, що легалізує переривання вагітності. Лібералізацію національного законодавства щодо абортів підтримали 38 сенаторів, 29 виступили проти, ще один утримався. Розгляд цієї ініціативи тривав майже 12 годин.

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Відповідно до положень нового закону, жінки можуть переривати вагітність до 14 тижня, передає агентство AP. В окремих випадках, таких як зґвалтування або загроза життю матері, проведення аборту дозволяється і після 14-го тижня вагітності.

BdTD Argentinien Buenos Aires | Abtreibungsdebatte | Pro Legalisierung

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Раніше цей законопроєкт, який підтримував президент Альберто Фернандес, був схвалений нижньою палатою аргентинського парламенту. "Безпечний, легальний і безкоштовний аборт тепер є законом", - так прокоментував результати голосування у сенаті президент Аргентини, зазначивши про виконання своєї передвиборної обіцянки.

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Аргентина стала найбільшою латиноамериканською країною, що легалізувала аборти, і за ходом голосування уважно стежили на континенті, адже за винятком Уругваю, Куби, Мексики, мексиканського штату Оахака, Антильських островів і Французької Гвіани, аборти залишаються в основному незаконними у всьому регіоні.

За словами активістів, які виступають за легалізацію абортів, ухвалення цього закону в Аргентині може мати наслідки для всього континенту.

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