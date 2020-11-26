Аргентина легалізувала аборти

Сенат Аргентини у середу, 30 грудня, ухвалив закон, що легалізує переривання вагітності. Лібералізацію національного законодавства щодо абортів підтримали 38 сенаторів, 29 виступили проти, ще один утримався. Розгляд цієї ініціативи тривав майже 12 годин.

Читайте також: У Південній Кореї визнали неконституційною жорстку заборону абортів

Відповідно до положень нового закону, жінки можуть переривати вагітність до 14 тижня, передає агентство AP. В окремих випадках, таких як зґвалтування або загроза життю матері, проведення аборту дозволяється і після 14-го тижня вагітності.

Читайте також: У Польщі протестують проти посилення заборони абортів

Раніше цей законопроєкт, який підтримував президент Альберто Фернандес, був схвалений нижньою палатою аргентинського парламенту. "Безпечний, легальний і безкоштовний аборт тепер є законом", - так прокоментував результати голосування у сенаті президент Аргентини, зазначивши про виконання своєї передвиборної обіцянки.

Читайте також:В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США

Аргентина стала найбільшою латиноамериканською країною, що легалізувала аборти, і за ходом голосування уважно стежили на континенті, адже за винятком Уругваю, Куби, Мексики, мексиканського штату Оахака, Антильських островів і Французької Гвіани, аборти залишаються в основному незаконними у всьому регіоні.

За словами активістів, які виступають за легалізацію абортів, ухвалення цього закону в Аргентині може мати наслідки для всього континенту.