Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів

Верховний суд (ВС) Мексики дійшов висновку, що абсолютна заборона на аборти є неконституційною. Колегія з десяти суддів у Мехіко у вівторок, 7 вересня, одноголосно постановила, що право жінок на репродуктивну свободу не повинно порушуватися.

Судді визнали, що стаття кримінального кодексу штату Коауїла, яка за переривання вагітності в першому триместрі передбачала від одного року до трьох років позбавлення волі, суперечить конституції. Стаття передбачала тюремне ув'язнення як для жінки, котра добровільно йде на аборт, так і для особи, яка сприяє "аборту з її згоди".

Читайте також: Аргентина легалізувала аборти

"Переламний момент"

Голова ВС Артуро Залдівар назвав одноголосне рішення "переламним моментом" для всіх жінок, особливо - для найуразливіших із них. "Це - подальший крок у історичній боротьбі за рівноправ'я жінок, гідність та повне втілення їхніх прав", - зазначив Залвідар, цитує інформагенція AFP.

Постанова була винесена на підставі справи 2018 року. Вердикту передувала активізація феміністичного руху і акцій протесту в Мехіко, де мітингувальники вимагали змін і закликали скасувати закони щодо абортів, які діють на більшій частині території країни.

Читайте також: В Алабамі прийняли найжорсткіший закон про аборти в США

Прецедент для судових інстанцій

Рішення створило прецедент, слідувати якому зобов'язані всі судові інстанції, що стоять нижче в судовій ієрархії. Таким чином, судове переслідування будь-якої жінки, яка вдалася до штучного переривання вагітності, стало неможливим - без порушення конституції.

Дотепер переривання вагітності за будь-якої причини на терміні до 12 тижнів було дозволено тільки в Мехіко, а також в штатах Веракрус, Ідальго і Оахака.

Читайте також: Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти

У Мексиці - близько 100 мільйонів католиків

У Мексиці проживають близько 100 мільйонів католиків. Населення країни на 2020 рік перевищувала 128 мільйонів. Список держав з найбільшим числом жителів-католиків очолює Бразилія, Мексика посідає другий рядок.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор до вступу на цю посаду в 2018 році підтримував політичні сили, що дотримуються жорсткої лінії стосовно абортів. Утім, 7 вересня він підкреслив, що рішення з цього питання має ухвалити суд, і пообіцяв не втручатися.