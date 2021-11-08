 МОЗ Польщі роз′яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2021

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Новини

МОЗ Польщі роз'яснив законність абортів у разі небезпеки для життя жінки

У МОЗ Польщі після багатотисячних протестів по всій країні наголосили, що аборти дозволені в разі загрози здоров'ю і життю вагітної жінки. Демонстранти вимагали скасувати законодавчі обмеження на переривання вагітності.

Протестуючі проти заборони абортів у Варшаві тримають портрети загиблої жінки

Смерть вагітної жінки у Пщині спричинила нову хвилю протестів по всій країні

Міністерство охорони здоров'я Польщі у неділю, 7 листопада, випустило офіційну інструкцію із додатковими роз'ясненнями для лікарів нюансів законодавчої заборони абортів. У документі польський МОЗ підтверджує: в разі, якщо вагітність загрожує життю чи здоров'ю жінки, її медичне переривання буде законним.

Інструкцію було видано після масових протестів, що відбулися по всій країні після смерті 30-річної Ізабели, яка наприкінці вересня потрапила до лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі, на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод. За словами адвокатки родини померлої Йоланти Будзовської, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки.

У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік. Будзовська називає її "першою жертвою" майже повної заборони абортів у країні. Після смерті жінки у лікарні в Пщині відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування.

Польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів.

Багатотисячні протести

Минулими вихідними в польських містах відбулися багатотисячні протести із вимогами скасувати законодавчу заборону на переривання вагітності. Обмеження діють в Польщі вже кілька років, але з січня вони стали ще жорсткішими: Конституційний суд країни визнав незаконними аборти на підставі патологій плоду. Нині вони дозволені лише в разі у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері.

Суворі обмеження підтримує керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) і католицька церква Польщі. Втім, за оцінками організацій захисту прав жінок, близько 200 тисяч польських жінок щороку роблять незаконні аборти або їдуть робити цю операцію в інші країни.

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