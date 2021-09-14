Європарламент засудив порушення прав ЛГБТК у країнах ЄС

Європарламент у вівторок, 14 вересня, ухвалив резолюцію, у якій засуджує дискримінацію сексуальних меншин, і у зв'язку з цим розкритикував три країни ЄС - Румунію, Польщу та Угорщину. За резолюцію на захист прав лесбійок, геїв, бісексуалів, транс- та квірлюдей (ЛГБТК) проголосували 387 євродепутатів, 161 виступив проти і ще 123 утрималися, повідомив віцеспікер Європарламенту Райнер Віланд (Rainer Wieland) у Страсбурзі.

Єврокомісія має застосувати свої інструменти, щоб протидіяти "явній загрозі серйозного порушення Польщею та Угорщиною базових цінностей ЄС", йдеться у тексті резолюції, цитує інформагенція dpa. До таких інструментів належать судові засоби, бюджетні важелі а також процедура щодо країн у разі порушення ними Договору про ЄС.

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В Угорщині у червні ухвалили спірний закон, який обмежує інформацію про гомо- та транссексуальність. Польщу також критикують за недотримання прав геїв, бісексуалів та транссексуалів.

У випадку з Румунією причина полягає в тому, що країна досі не виконала рішення Європейського суд від 2018 року. Згідно з ним, країни ЄС повинні видавати дозволи на проживання членам одностатевих сімей, навіть якщо законодавство цих країн не визнає одностатеві шлюби. Відповідний позов до суду подала румуно-американська гей-пара, яка одружилася в Бельгії. Однак партнеру-американцю Румунія відмовилася видавати дозвіл на проживання.

Також у резолюції наголошується, що громадяни ЄС повинні мати можливість жити і працювати у всіх країнах Євросоюзу, і для цього ЄС повинен розробити єдиний підхід до визнання одностатевих шлюбів і партнерств, вказується в документі. Крім того, євродепутати закликають країни ЄС у свідоцтвах про народження дітей ЛГБТК-пар визнавати законними обох батьків.