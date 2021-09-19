У Києві проходить Марш рівності

Учасники Маршу рівності за права ЛГБТК-спільноти збираються у неділю, 19 вересня, біля Національної опери України і неподалік від Золотих воріт. Організатори Маршу рівності очікують 10 тисяч учасників у Києві, на початок ходи вони повідомляли про п'ять тисяч учасників.

Читайте також:Експерти Ради Європи: Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства

Між тим поліція перекрила рух на Володимирській вулиці, бульварі Тараса Шевченка, Терещенківській вулиці, вулиці Льва Толстого та площі Льва Толстого. Крім цього, перекрито рух на частинах вулиць, прилеглих до маршруту маршу, та внесено зміни в рух громадського транспорту.

Водночас біля парку імені Тараса Шевченка збираються противники Маршу рівності. Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", за годину до проведення маршу рівності, о 10:00, біля Червоного корпусу університету ім. Тараса Шевченка, де перекрито рух, зібралося понад 50 противників Прайду з різних організацій. Вони тримали прапори України, організацій "Традиції та порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт" і низки інших.

Охорону порядку під час Маршу забезпечують Національна гвардія (на фото) та поліція

Читайте також: Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова цього ж дня закликала столичну владу і правоохоронців гарантувати безпеку учасникам Прайду.

"Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації. Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Західні посольства занепокоєні нападами на ЛГБТІК в Україні

Дивитись відео 09:07 Поділитись Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТ-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (04.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3yVmF Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТ-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (04.08.2021)