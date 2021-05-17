Західні посольства занепокоєні нападами на ЛГБТІК в Україні

Посольства західних держав в Україні виступили зі спільною заявою до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії, в якій, зокрема, висловили занепокоєння випадками нападів на активістів ЛГБТІК та відсутністю покарання за них. Цю заяву у понеділок, 17 травня, оприлюднено, серед іншого, на сайті дипломатичного представництва Німеччини в Україні.

"Ми занепокоєні повідомленнями від захисників прав людини про випадки нетолерантності, дискримінації і нападів на активістів ЛГБТІК і відсутність притягнення до відповідальності за ці злочини", - йдеться у заяві. При цьому дипломати додають, що пандемія COVID-19 призвела до зростання випадків нетолерантності та порушення прав людини, а "ЛГБТІК-люди є серед найбільш вразливих жертв дискримінації і насилля".

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Посольства Заходу відзначили й прогрес України

Водночас у заяві згадується і прогрес, якого досягла України у питанні визнання та захисту прав людини. "Але ця робота залишається незавершеною", - додають дипломати.

Так, у документі згадуються продемонстровані реформою Національної поліції України позитивні тенденції в питаннях поваги до прав людини при захисті закону правопорядку, але наголошується на необхідності продовжити реформи правоохоронних органів і судової системи. "Ми закликаємо владу України продовжувати реформи і забезпечити існування рівних прав і можливостей для усіх без дискримінації", - зазначають західні дипломати.

За їхніми словами, у посольствах уважно стежать за внесенням змін до кримінального кодексу України з метою розширення визначення злочину на ґрунті ненависті та включення в цю категорію злочинів на основі гендерної ідентичності й сексуальної орієнтації. "Україна може розраховувати на підтримку міжнародної спільноти для досягнення цих цілей", - ідеться у документі.

Дипломати ЄС, США та інших держав

Цю заяву надіслано від імені посольств країн, що належать до Європейського Союзу, США, Австралії, Канади, Ізраїлю, Нової Зеландії, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії, а також Канадської поліційної місії в Україні, Делегації ЄС і Дорадчої місії Євросоюзу в Україні.

"Міжнародна спільнота в Україні залишається відданою справі захисту і забезпечення рівних прав українських лесбійок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-інтерсекс, людей-квір (ЛГБТІК), їхніх друзів і сімей, підтримки і просування толерантності і рівності в Україні", - запевняють дипломати.