ЗМІ розкрили подробиці угоди щодо експорту українського зерна

Представники України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй під час переговорів у Стамбулі попередньо домовилися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal 13 липня, посилаючись на неназвані поінформовані джерела.
Згідно з досягнутою домовленістю, українська сторона частково розмінує порти, а в морському коридорі цілодобово працюватимуть тральщики.
За даними газети, сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може вирушати з трьох українських портів у супроводі українських суден. Для захисту кораблів у певних географічних межах діятиме режим припинення вогню. Щоби виключити транспортування західної зброї морем, турецькі військово-морські сили перевірятимуть судна, що прямують до українських портів.
Сторони домовилися створити у Стамбулі під егідою ООН координаційний центр, відповідальний за контроль постачання українського зерна та моніторинг рівня загроз для суден-зерновозів.
Джерела WSJ вказують, що йдеться про попередню угоду. Для офіційного укладання угоди, за даними видання, потрібна згода президента РФ Володимира Путіна. Співрозмовники газети сподіваються, що його згоду можна буде отримати після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у двадцятих числах липня в Тегерані.
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Учасники зустрічі поки що не підтверджують факт домовленості
Раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що на зустрічі щодо розблокування експорту українського зерна узгодили основні технічні питання. "Учасники погодилися створити координаційний центр у Стамбулі щодо експорту українського зерна", - сказав він. Акар поінформував, що представники Туреччини, України та Росії планують провести ще одну зустріч наступного тижня. Тоді, за його словами, сторони підпишуть офіційний документ.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна "на крок наблизилася" до домовленості щодо експорту зерна. "Ми напевно на крок наблизилися до результату", - наводить його слова агенція Reuters.
Як повідомили у російському міністерстві закордонних справ, на зустрічі "вдалося сформулювати деякі елементи можливої домовленості, які зараз по лінії військових відомств у своїх столицях проговорюють Росія, Україна та Туреччина". Контакти між країнами, за словами речниці міністерства Марії Захарової, продовжаться у цьому ж форматі.
За даними міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, з України потрібно вивезти 18 мільйонів тонн зернових старого врожаю. Ще 40 мільйонів тонн на експорт очікується з нового врожаю.
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Автор: Клаудія Ден