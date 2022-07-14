24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежила за новинами четверга, 14 липня (час київський).

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У самопроголошеній "ДНР" повідомили про обстріл українськими силами автостанції у центрі Донецька, під час якої загинули дві людини та шестеро отримали поранення. Водночас український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки стверджує, що удар було нанесено російськими військами: "Окупанти почали діяти за традиційною для себе схемою: аби у світі менше говорили про російський терор, загарбники обстріляли центр Донецька та звинуватили Україну".

У ЄС засудили ракетний удар по Вінниці

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та комісар ЄС з кризового урегулювання Янез Ленарчич виступили зі спільною заявою, у якій засудили російський ракетний удар по Вінниці.

"Євросоюз рішуче засуджує невибіркові обстріли цивільних об'єктів, які тривають, включно з лікарнями, школами та укриттями. Ці звірства у Вінниці - останні в низці жорстоких нападів, цілями яких стали мирні жителі та цивільна інфраструктура", - йдеться у документі.

Варварська поведінка Росії, що повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право, має бути негайна зупинена, кажуть автори заяви. "Порушення та злочини, які здійснюють російські війська та їхні політичні керівники, не можуть залишатися непокараними. Усі, хто несе відповідальність за ці злочини, будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, внаслідок ударів по Вінниці загинули 23 осіб.

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Посольство США закликало своїх громадян негайно покинути Україну. "Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Посольство також закликало "уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включно з її західними регіонами".

ЄС довіряє Україні у питанні наданої зброї

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У ЄС довіряють Україні у питанні наданої зброї, а наратив щодо її "контрабанди" - це часто масована брехня РФ. Таку заяву речника ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано опублікував Telegram Єврокомісії.

"Ми встановили механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається країнами-членами ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей. Наша допомога є об'єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена", зазначив він. За словами Стано, у ЄС не мають причин "не довіряти уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну, народ від жорстокої агресії".

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall наразі модернізує три десятки бойових машин піхоти Marder, щоб забезпечити їх для підтримки України в рамках так званих кругових постачань. Представник компанії заявив у четвер, 14 липня, що 30 одиниць БМП вже "введені в експлуатацію" для підготовки їх до продажу. Загалом, за його словами, близько 100 одиниць можна було б підготувати "відносно легко".

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав французів готуватися до повного припинення поставок російського газу та підтримувати альтернативні джерела енергії, заощаджуючи електроенергію і вступаючи в період національної енергетичної "тверезості".

За його словами, Росія використовує енергію, як і харчові продукти, як зброю, тому необхідно готуватися до сценарію за якого "французам "доведеться обходитись взагалі без російського газу", сказав Макрон.

Також за словами президента Франції, через війну в Україні французи мають готуватися до того, що витрати на енергоносії залишаться високими. "Ця війна триватиме , - сказав він у телеінтерв'ю до Дня взяття Бастилії. - Літо, рання осінь будуть дуже важкими".

++18.40++

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав ракетний удар по центру Вінниці ще одним актом нападу Росії на цивільне населення України. "Усі ці злочини будуть детально розслідувані, а винуватці притягнені до відповідальності. ЄС тісно спрацює з українською владою з цього питання", написав він у Twitter.

Унаслідок влучення ракет по Вінниці вже 21 людина загинула, троє з них - діти. 29 людей поранені та перебувають у важкому стані, триває пошук 46 людей.

++17.59++

У Києві ухвалили рішення про створення військового кладовища та місць почесних поховань захисників України, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, місто дало дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. "Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд з урочищем Бабин Яр", - написав Кличко у Telegram. "Наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок - вшанувати їх подвиг та пам'ять", - написав Кличко.

++17.30++

Сейм Латвії ухвалив у четвер, 14 липня, в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, що передбачають заборону на постачання природного газу з Росіїз 1 січня 2023 року. повідомляє. Раніше рішення про відмову від російського газу прийняв уряд країни.

Також латвійський парламент затвердив правила погодження з регулювальними органами інших держав ЄС щодо заборони на постачання природного газу з Росії. Їх застосовуватимуть, коли національний газовий оператор Conexus Baltic Grid домовлятиметься з іншими країнами щодо створення єдиної системи транспортування газу.

++16.35++

У Вінниці тривають пошуки 42-х осіб, з якими відсутній зв'язок через ракетні удари по місту. Кількість загиблих зросла до 21 (з них - три дитини), повідомляє ДСНС України. 52 особи госпіталізовано (з них чотири дитини), у важкому стані перебувають 34 особи. Як повідомлялося, одна з ракет влучила у паркувальний майданчик поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" у центрі міста. Також частково зруйнований медично-діагностичний центр.

У Латвії демонтують 69 пам'яток, які прославляють радянський та нацистський режими

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Уряд Латвії у четвер, 13 липня, підтримав знесення 69 об'єктів - пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський та нацистський режими. Про це повідомляє видання Delfi. Ці об'єкти знаходяться по всій країні. Закон, який регулює заборону таких пам'яток, ухвалили у червні цього року. При цьому документ не дозволяє демонтаж меморіальних об'єктів, які розміщені на місцях поховання полеглих солдат.

В Україні скасували обов'язковий військовий облік жінок

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Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, заявив Генштаб ЗСУ у Facebook.

У Генштабі пояснюють, що в процесі загальної мобілізації призвано близько одного відсотка жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призвано на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Зараз у ЗСУ залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій, сказано у дописі Генштабу.

Як зазначається у повідомленні, "досвід розгортання військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку".

Раніше міноборони України затвердило наказ, згідно з яким з 1 жовтня мали стати на військовий облік українки від 18 до 60 років певних спеціальностей та професій.

Україна не допустить потрапляння зброї до терористів - Залужний

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"Українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", - заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за результатами розмови з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний написав у Telegram.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Генерал Міллі відзначив ефективність роботи українських ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.

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Європейська Комісія запропонувала країнам Європейського Союзу закуповувати газ у Азербайджану, щоби послабити їхню залежність від Росії. "Сторони прагнуть підтримувати торгівлю природним газом, у тому числі за рахунок експорту до ЄС, Південним газовим коридором обсягом не менше 20 мільярдів кубометрів газу щороку до 2027 року", - йдеться у проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який цитує агентство Reuters. У документі наголошується на важливості "довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів".

Азербайджан з кінця 2020 року постачає газ до Італії, Греції та Болгарії Трансадріатичним газогоном - відрізком трубопровідної мережі Південного газового коридору. Минулого року держави ЄС отримали цією ниткою понад вісім мільярдів кубометрів азербайджанського газу.

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Київ просить партнерів створити спецтрибунал для покарання керівництва РФ

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні закликав міжнародних партнерів розглянути можливість укладення угоди про створення спеціального трибуналу для притягнення вищого військового та політичного керівництва РФ до відповідальності.

За його словами, цю ініціативу вже підтримали Європейський парламент, парламентські асамблея Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також сейм Литви.

Зараз на конференції виступає онлайн президент України Володимир Зеленський. Він також закликає до створення трибуналу.

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Військові НАТО на навчаннях у Литві в травні

Литва планує підготуватись до розміщення бригади Організації Північноатлантичного договору (НАТО) до 2025 року.

Як заявив голова комітету з питань національної безпеки та оборони в литовському Сеймі Лаурінас Кащюнас, інфраструктура для розміщення бригади під керівництвом Німеччини буде готова у Литві вже до середини 2025 року. Раніше планувалося, що цю роботу завершать до 2027 року.

Читайте детальніше: Литва готується розмістити бригаду НАТО вже в 2025 році

++14.10++

У Вінниці вже 20 загиблих через ракетний удар РФ

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляє, що в четвер війська РФ вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Загинули щонайменше 20 людей, серед яких є троє дітей. По допомогу до медичних закладів звернулися 90 осіб. Голова національної поліції України Ігор Клименко говорить, що приблизно півсотні з них - у важкому стані.

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Ціни на газ для споживачів у Німеччині можуть зрости втричі, заявив в інтерв'ю виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller). "Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, розмір авансових платежів вже подвоюється, хоча наслідки війни в Україні в них взагалі не враховані. На 2023 рік споживачам слід налаштуватися щонайменше на збільшення суми втричі", - сказав він. За його словами, "абсолютно реалістично", що клієнтам, які зараз платять за газ 1500 євро на рік, доведеться платити 4500 євро та більше.

Читайте детальніше: Абонентська плата за газ у Німеччині може зрости втричі наступного року

++13.40++

Ракетний удар по Вінниці: Не менше 12 загиблих, 25 поранених

Кількість жертв ракетного удару РФ по центру Вінниці збільшилась. За останньою інформацією рятувальників, загинули щонайменше 12 осіб, серед яких є маленька дитина, ще 25 отримали поранення.

На місці удару у Вінниці

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський: "Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?".

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак укотре закликав міжнародну спільноту визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Читайте докладніше: У Вінниці внаслідок ракетного удару РФ щонайменше 12 загиблих, 25 поранених

++13.14++

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) занепокоєна повідомленнями про жорстке поводження з десятками тисяч українців у так званих "фільтраційних центрах", створених Росією в Україні. "Є повідомлення про те, що в таких центрах люди зазнавали суворих допитів і принизливих обшуків", - зазначається у звіті організації за підсумками роботи місії ОБСЄ, три експерти якої перебували в Україні з 1 квітня до 25 червня. Це була друга місія ОБСЄ, яка працювала в Україні після повномасштабного вторгнення РФ.

Як зазначається у звіті, українці, яких "викрили у співпраці з українською владою", часто просто зникали, а деяких із них, за повідомленнями, переправляли на підконтрольну Росії територію, де їх затримували або вбивали. За даними Києва, Росія створила на території України близько 20 таких "фільтраційних центрів". Під час війни Росії проти України неодноразово фіксувалися цілеспрямовані вбивства, зґвалтування, викрадення і масові депортації цивільного населення, зазначається у доповіді.

++12.50++

Експорт зерна: На переговорах домовились про деблокаду трьох портів

На переговорах у Стамбулі 13 липня делегації України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй домовились про деблокаду трьох українських портів, повідомляє американське видання The Wall Street Journals із посиланням на інформоване джерело. За його даними, йдеться про розмінування портів, припинення вогню під час проходження кораблів, їхній супровід українською стороною та перевірку турецькими Військово-морськими силами. Втім видання наголошує, що ще потрібне "зелене світло" від президента РФ Володимира Путіна. Очікується, що його можуть отримати під час зустрічі Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Ірані наступного тижня.

Читайте докладніше: ЗМІ розкрили подробиці угоди щодо експорту українського зерна

++12.29++

У Часовому Яру завершили рятувальні роботи: з-під завалів дістали 48 тіл

У Часовому Яру на Донеччині рятувальники завершили розбір завалів частково зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу військами РФ п'ятиповерхівки.

"Працівникам екстрених служб вдалося врятувати дев'ятьох людей, з-під завалів дістали 48 тіл загиблих, серед них одна дитина", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що загинув дев'ятирічний хлопчик.

Читайте детальніше: Часів Яр: Рятувальники завершили пошук, з-під завалів дістали 48 тіл

++12.08++

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про збільшення кількості загиблих унаслідок удару РФ по Вінниці. "Вісім загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені", - написав він у Telegram.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 10.50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев'ятиповерхового будинку побуту "Ювілейний". "Попередньо - вісім осіб загинуло та вісім травмовано. Згоріло 25 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

++11.40++

За попередньою інформацією, у Вінниці три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. Як повідомляє Національна поліція України, наразі відомо про шістьох поранених і двох загиблих, серед яких маленька дитинка.

На місці удару виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де зараз горять близько 50 автомобілів. На місці працюють пожежники.

++11.26++

Газ не увійде до сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ - Чехія

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Росії, однак уже зараз зрозуміло, що він не поширюватиметься на постачання російського газу. Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, яка нині головує в ЄС.

Північний потік

Фіала додав, що поширення санкцій на енергетику є проблематичним, адже обмежувальні заходи не мають завдавати державам-членам ЄС більшої шкоди, ніж Росії. За його словами, низка країн не встигає у короткий термін позбутися залежності від російського газу й диверсифікувати джерела постачання. Однак Європі варто готуватися до припинення постачання газу "Північним потоком" і продовжувати пошук альтернатив, зазначив він.

Читайте детальніше: Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ

++11.14++

У Вінниці пролунали вибухи. Про це повідомляє міська рада у Facebook. "Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео", - йдеться у дописі. Зараз у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

Згодом голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що внаслідок удару є загиблі та поранені. "Кількість уточнюється", - написав він.

++11.03++

Генеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер (Stefan Blaettler) попередив швейцарські компанії, які торгують сировиною, що продаж краденого продовольства, зокрема, з України, може потягти за собою обвинувачення у воєнних злочинах. "Комерціалізацію краденої сировини може бути кваліфіковано як воєнний злочин", - написав він у колонці на шпальтах швейцарського видання Le Temps. Блеттлер також повідомив, що прокуратура Швейцарії вже здійснює кримінальні розслідування у цьому контексті, не навівши деталей, та додав, що вироків оголошено ще не було.

++10.38++

За останні три дні російські війська не просунулись значно на Донбасі, повідомляє у своєму щоденному звіті військова розвідка Великобританії.

Розвідники також вважають, що попри зустріч 13 липня делегацій України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй щодо експорту зерна та нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення війни залишаються низькими.

++10.15++

Єрмак пропонує створити комісію з контролю над зброєю

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував народним депутатам розглянути питання щодо створення тимчасової спеціальної комісії з контролю над використанням західної зброї, отриманої від партнерів.

За його словами, мета створення комісії - "максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану". "Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - наголосив керівник ОП.

Єрмак зробив свою заяву на тлі суспільної дискусії, що розгорілася після звинувачень з боку членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Американська конгресменка українського походження звинуватила Єрмака у зв'язках із Росією, а також вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї.

Читайте детальніше: Єрмак ініціює комісію з контролю над використанням Україною західної зброї

++09.56++

В окупованому Херсоні затримали ще одного, третього за рахунком, громадянина США - 35-річного Суеді Мурекезі, пише британське видання The Guardian з посиланням на брата Мурекезі. Той розповів журналістам, що Суеді, який мешкав у Херсоні з 2020 року, не брав участі у бойових діях. Його затримали в червні нібито за участь у проукраїнських мітингах. 7 липня чоловік зателефонував брату і повідомив, що перебуває у в'язниці в Донецьку, де утримуються два інші американці - Александр Дрюке та Енді Г'юн. У Державному департаменті США підтвердили, що їм відомо про повідомлення щодо затримання Суеді Мурекезі.

++09.39++

Після декількох днів відносного послаблення ситуація на фронті знову загострюється, каже голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай. За добу війська РФ завдали 12 ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини. "Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - написав Гайдай у ранковому зведенні.

В свою чергу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 13 липня внаслідок атак російської армії на Донеччині загинули троє мирних жителів: двоє у Часовому Яру та один у Миколаївці. Ще п'ятеро людей отримали поранення.

++09.19++

Як повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, уранці в четвер, за попередньою інформацією, війська РФ випустили по Миколаєву дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Пошкоджені два навчальних заклади, об'єкт транспортної інфраструктури та готель. Поранена одна людина. Детальна інформація уточнюється.

++09.05++

Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН

Європейський Союз і 43 країни, серед яких і Німеччина, підтримують зусилля України щодо справи проти РФ у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй в Гаазі в рамках Конвенції про запобігання. Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій Європейською Комісією.

Тим часом у Гаазі стартує конференція, організована урядом Нідерландів та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, яка розгляне питання відповідальності РФ за вчинені в Україні воєнні злочини. На ній виступить президент України Володимир Зеленський. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також візьме участь у конференції, запропонує її учасникам підписати міжнародний договір про створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ в Україні.

Читайте докладніше: ЄС і 43 країни підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН

++08.45++

Російські війська обстріляли вночі та вранці в четвер Зеленодільську громаду Криворізького району Дніпропетровщини. "Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - пише в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

++08.29++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті пише, що, ймовірно, Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні замість оголошення повної або часткової мобілізації.

++08.08++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні на Facebook:

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

На Харківському напрямку російська армія здійснила обстріли з артилерії райони Дергачів, Черкаської Лозової, Дементіївки, Руських Тишок, Черкаських Тишок та Слатиного.

На Слов'янському напрямку російські війська здійснювали обстріли поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Спробу штурму в напрямку Курульки ЗСУ відбили .

. На Краматорському напрямку армія РФ обстріляла з артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдала авіаційних ударів поблизу Верхньокам'янського та Маяків, а також веде наступ у напрямку Верхньокам'янського. Бойові дії тривають .

. На Бахмутському напрямку війська РФ обстріляли з танків та артилерії райони Новолуганського, Нью-Йорка, Покровського, Веселої Долини, Соледара, Берестового, Веселого, Виїмки, Семигір'я, Вершини та поблизу Вуглегірської ТЕС, а також завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки і Семигір'я. ЗСУ відбили штурм в напрямку Кодеми та Вершини .

. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не зафіксовано. Однак відбулися обстріли поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам'янки, у тому числі авіаудари неподалік Авдіївки та Кам'янки. Армія РФ має частковий успіх у наступі в напрямку Кам'янки .

. На Південнобузькому напрямку тривають обстріли на лінії зіткнення.

++07.51++

У відеозверненні за підсумком 140-го дня війни президент України Володимир Зеленський підтвердив прогрес щодо переговорів з Росією про розблокування аграрного експорту. "Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН", - сказав він.

Визнання Північною Кореєю "ДНР" і "ЛНР" президент назвав "новиною, що не потребує додаткових коментарів". "Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

Зеленський також анонсував своє звернення в четвер до учасників форуму в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що закличе там міжнародних партнерів опрацювати питання підписання міжнародного договору про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Крім того, президент у своєму зверненні повідомив про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської - лауреатки медалі Філдса, яку ще називають називають Нобелівською премією з математики.

++07.37++

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань пізно ввечері 13 липня повідомив, що в окупованій Новій Каховці "детонують склади боєкомплектів і снарядів". "За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі. Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ", - написав він у Facebook. У зведенні за добу оперативне командування Збройних сил України "Південь" повідомило про нанесення ударів по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику в Новій Каховці.

Нагадаємо, що 11 липня Збройні сили України звітували про знищення складу з боєприпасами військ РФ у Новій Каховці.

++07.27++

Війська РФ вдарили по цивільних об'єктах Миколаєва - мер

Близько п'ятої години ранку в четвер, під час повітряної тривоги, у Миколаєві лунали потужні вибухи. "Рашисти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - повідомив згодом мер міста Олександр Сєнкевич. Детальнішу інформацію він пообіцяв надати пізніше.