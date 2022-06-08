Розблокування експорту зерна: чому Київ відкинув пропозицію РФ

На переговорах глав МЗС Росії й Туреччини у середу, 8 червня, в Анкарі однією з тем стало розблокування українських портів задля відновлення експорту зерна Чорним морем. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви дозволити зернові морські конвої з України - за умови розмінування українських портів. "Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента Росії, і ми готові це оформити у той чи інший спосіб", - заявив Лавров.

Натомість глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу назвав "розумним і прийнятним" план ООН створити чотиристоронній механізм з розблокування зернового експорту за участі ООН, України, Росії й Туреччини. "Потрібно, щоб російська та українська сторони дали згоду. Ми можемо та готові провести цю зустріч у Стамбулі. Якщо не можна розмінувати, то слід влаштувати коридори для проходу кораблів", - додав Чавушоглу. Урядовець також заявив, що вважає "виправданими" вимоги Росії щодо припинення дії західних санкцій в обмін на надання доступу зерна на світовий ринок.

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Як на пропозицію Москви відреагували в Києві?

Офіційний Київ відкинув пропозицію РФ як таку, що не гарантує безпеки судноплавства і не враховує інтереси України. Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав пропозицію Лаврова "порожньою". "Для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі - місія ВМС. Не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.

Як заявив 8 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук, для вивезення зерна Україна готова розмінувати певні морські шляхи, а не всю акваторію Одеського порту. При цьому, за його словами, країна має отримати гарантії безпеки насамперед від НАТО, а також західне озброєння, зокрема, протикорабельні ракети.

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Напередодні зустрічі в Анкарі, у якій представники Україні участі не брали, в українському МЗС зазначали, що Київ опрацьовує можливість створення гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції зі своїми партнерами та ООН. "Цінуємо зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін", - наголосили у відомстві.

Чи можна довіряти агресору?

Формула "нічого про Україну без України" і далі чітко працюватиме, а тому заяви Лаврова в Анкарі не мають жодного значення, сказав у розмові з DW ексміністр закордонних справ України та керівник київського "Центру досліджень Росії" Володимир Огризко. "Це просто спосіб Москви звинуватити Україну у своїх гріхах і перекласти провину за блокування експорту зерна з хворої голови на здорову", - зазначив експерт. Він вважає прийнятним для Києва відновлення зернового експорту під егідою ООН, за умови надання Україні протикорабельної зброї для відбиття російських нападів і конвоювання зерновозів флотом НАТО.

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Заступник директора з міжнародних програм київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь здивований вимогою Москви розмінувати чорноморську акваторію поблизу берегів України. За його словами, теоретично цілком можливий варіант конвоювання вантажних суден зі збіжжям від територіальних вод України до виходу через Босфор у Середземне море. А вже далі їх можуть взяти під охорону кораблі інших держав НАТО. "Але з українських вод зерновози може бути виведено певним фарватером. В України немає жодної необхідності розміновувати такі десантно-небезпечні акваторії, як Очаків чи Затоку. Це наші територіальні води, і Україна має право робити з ними все, що завгодно", - пояснив експерт.

Унаслідок блокади морських портів з боку Росії Україна не може вивезти від 22 до 25 мільйонів тонн зерна. За словами президента України Володимира Зеленського, до осені заблокованими в Україні можуть бути вже 75 мільйонів тонн збіжжя. Це загрожує голодом у низці країн світу, бо майже половина постачань за Всесвітньою програмою продовольства ООН припадає саме на українське збіжжя. Тим часом Україна повідомляє про мародерство на елеваторах на тимчасово окупованих українських територіях і вивезення Росією краденого зерна для продажу країнам Африки й Азії. За підрахунками дослідника Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Романа Нейтера, окупанти вже вивезли понад пів мільйона тонн збіжжя і в такий спосіб завдали Україні близько 200 мільйонів доларів прямих збитків.