ООН готує угоду для розблокування експорту зерна з України

Організація Об'єднаних Націй працює над угодою, яка дозволить експортувати зерно з України через Чорне море та надасть безперешкодний доступ на світові ринки російських продуктів харчування та добрив. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у середу, 9 червня, що без цього сотні мільйонів людей у ​​країнах, що розвиваються, стикаються з загрозою безпрецедентної хвилі голоду.

"Я доручив голові Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребеці Грінспан та заступнику генсека ООН з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу координувати роботу двох цільових груп для допомоги у досягненні пакетної угоди, яка гарантуватиме безпечний експорт продуктів харчування українського виробництва через Чорне море, а також - безперешкодний доступ до світових ринків для російського продовольства та добрив", - сказав Гутерріш на брифінгу Групи реагування на глобальні продовольчу, енергетичну та фінансову кризи.

Читайте також: Коментар: Війна за зерно

За словами Гутерріша, високопоставлені чиновники тісно співпрацюють за цією темою із контактами в Москві, Києві, Анкарі, Брюсселі та Вашингтоні протягом останніх 10 днів. Він сказав, що не хоче поставити під загрозу шанси на успіх, розкриваючи подробиці. Ребека Грінспен зазначила, що "дискусії були конструктивними".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в одеських портах заблоковано 22-25 мільйонів тонн зерна. Восени ця цифра може сягнути 75 тонн. Порти заблоковано воєнно-морським флотом РФ. На переконання Зеленського, для Києва важливо, "щоб був безпечний коридор із кораблів - щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна".

Натомість російська влада стверджує, що не перешкоджатиме експорту українського зерна Чорним морем, але для цього, мовляв, Україна має розмінувати акваторію Чорного моря, яку було заміновано через загрозу атаки з боку РФ з моря.