Восени в Україні можуть бути заблокованими до 75 мільйонів тонн зерна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову вказав на важливість розблокування українських портів для експорту зернових. Про це глава української держави розповів у понеділок, 6 червня, під час спілкування з журналістами в Києві. Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 мільйонів тонн зернових щомісяця. "Якщо зараз у нас там 22-25 мільйонів тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Водночас Зеленський наголосив, що залізничні перевезення не зможуть стати повноцінною заміною безперебійному вивозу зерна з українських морських портів. Хоч українська сторона й веде переговори з країнами Балтії та з Польщею щодо вивезення певного обсягу зерна залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через тривалі терміни постачання, пояснив глава держави. Крім того, розглядати питання щодо експорту зерна через Білорусь у Києві не готові. "Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. (...) Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - визнав Зеленський.

В Анкару нікого з Києва не запрошували

Окремо Зеленський торкнувся також намічених на 8 червня переговорів між Туреччиною та Росією щодо можливого розблокування українських портів. За словами Зеленського, в Анкару не запрошували ні його, ні главу МЗС України. "Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували", - сказав Зеленський.

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На переконання Зеленського, для Києва важливо, "щоб був безпечний коридор із кораблів - щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна".

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Україну намагаються схилити до невигідного результату війни

Говорячи про можливе завершення війни, Зеленський визнав, що Україну намагаються схилити до невигідного результату припинення війни з Росією. "Звісно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не вигідного для нас, бо нас не питають поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні", - сказав глава держави журналістам.

Він зазначив, що пов'язана з війною втома у світовій спільноті наростає і "люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат - для нас". Водночас президент переконаний, що Україна має працювати "з усіма європейськими державами, світовими державами".