Восени в Україні можуть бути заблокованими до 75 мільйонів тонн зерна - Зеленський

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Експорт українського зерна залізницею не зможе стати повноцінною заміною портовій інфраструктурі, наголосив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський знову вказав на важливість розблокування українських портів для експорту зернових. Про це глава української держави розповів у понеділок, 6 червня, під час спілкування з журналістами в Києві. Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 мільйонів тонн зернових щомісяця. "Якщо зараз у нас там 22-25 мільйонів тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
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Водночас Зеленський наголосив, що залізничні перевезення не зможуть стати повноцінною заміною безперебійному вивозу зерна з українських морських портів. Хоч українська сторона й веде переговори з країнами Балтії та з Польщею щодо вивезення певного обсягу зерна залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через тривалі терміни постачання, пояснив глава держави. Крім того, розглядати питання щодо експорту зерна через Білорусь у Києві не готові. "Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. (...) Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - визнав Зеленський.
Окремо Зеленський торкнувся також намічених на 8 червня переговорів між Туреччиною та Росією щодо можливого розблокування українських портів. За словами Зеленського, в Анкару не запрошували ні його, ні главу МЗС України. "Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували", - сказав Зеленський.
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На переконання Зеленського, для Києва важливо, "щоб був безпечний коридор із кораблів - щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна".
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Говорячи про можливе завершення війни, Зеленський визнав, що Україну намагаються схилити до невигідного результату припинення війни з Росією. "Звісно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не вигідного для нас, бо нас не питають поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні", - сказав глава держави журналістам.
Він зазначив, що пов'язана з війною втома у світовій спільноті наростає і "люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат - для нас". Водночас президент переконаний, що Україна має працювати "з усіма європейськими державами, світовими державами".